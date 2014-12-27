Развитие общественного транспорта является приоритетом Москвы - Собянин

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Город будет продолжать развитие общественного транспорта и урегулирование парковочного пространства, так как это необходимо для улучшения дорожной ситуации, заявил Сергей Собянин в интервью программе "Постскриптум" телеканала "ТВ-Центр".

"Есть два вида решения проблемы: радикальное – введение платного въезда, ограничение покупки машины, целый ряд других; и есть поступательное развитие, то, чем мы сегодня занимаемся – это максимальное развитие общественного транспорта и урегулирование парковочного пространства. Мне кажется, пока мы не исчерпали возможности этого, переходить к другим этапам было бы не совсем своевременно", - сказал Собянин.

При этом мэр отметил, что эксперты продолжают обсуждать вопрос платного въезде, однако необходимо, чтобы "это обсуждение шло цивилизованно, в рамках принятых процедур".

Напомним, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее заявлял, что Москва не нуждается в том, чтобы вводить платный въезд в город.

Он подчеркнул, что власти города категорически против введения подобной меры. "Нам платный въезд не нужен. Категорически нет. Мы против ограничительных мер", - сказал он.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что столичные власти не принимали решения о введении платного въезда в Москву. "Данная тема давным-давно обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели платный въезд. Но в Москве мы всерьез его никогда не обсуждали", - сказал мэр.

Мэр, в частности, назвал информацию о платном въезде в Москву "газетной уткой".