23 сентября 2013, 12:46

Город

Инспекторам разрешили срывать наклейки с "прикрытых" номеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Парковочным инспекторам разрешили срывать наклейки с "прикрытых" номеров. Таким образом "Администратор московского парковочного пространства" будет бороться с водителями, которые ездят на машинах с заклеенными номерами. Об этом заявил в ходе пресс-конференции руководитель ГКУ "Администратор парковочного пространства" Игорь Кузнецов.

Изначально предполагалось наказывать за езду с заклеенными номерами штрафом. Но Верховный суд запретил штрафовать за прикрытые номера, так как не исключены случаи умышленного заклеивания номеров недоброжелателями автовладельца.

В случае, если пеший парковочный инспектор увидит автомобиль с прикрытым номером, он обязан остановить машину и сорвать наклейку.

Напомним, что с сентября созданы мобильные группы инспекторов, которые патрулируют улицы и снимают с номерных знаков бумагу и наклейки.

парковки номера пдд

