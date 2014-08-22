Более 40% средств от оплаты парковки потратили на обустройство дворов и скверов

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На обустройство дворовых территорий и скверов направлено 42% средств от оплаты парковки, об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В пресс-службе уточнили, что еще 32% средств расходуются на ремонт кровли, стяжки, аварийных квартир, канализации, окон и подвалов. Еще 23% потратили на организацию велопарковок, обустройство пешеходных зон, установку тротуарных столбиков и ограждений, 3% собранных средств остается в резерве.

Напомним, платная парковка была введена в пределах Бульварного кольца 1 июня 2013 года. С 5 декабря стоимость парковки в зоне Бульварного кольца выросла с 50 до 80 рублей в час, а в пределах Садового кольца составила 60 рублей. С 1 июля этого года платные парковки появились в районе ММДЦ "Москва-Сити", где впервые применен прогрессивный тариф. Стоимость первых двух часов составляет 80 рублей в час, далее - 130 рублей в час. Всего в центре города оборудовано 27 тысяч 539 парковочных мест. В зоне платной парковки предусмотрен бесплатный паркинг для многодетных семей и инвалидов. Для мотоциклов и электромобилей парковка также является бесплатной.





С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы за пределом Садового кольца - в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Стоимость часа стоянки там составляет 40 рублей.

Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".