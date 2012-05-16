В июне заработают стоянки возле трех московских вокзалов

Стоянки на привокзальных площадях Казанского, Киевского и Павелецкого вокзалов Москвы заработают в июне.

В рамках мероприятий по благоустройству привокзальных территорий, которые были переданы в управление РЖД по соглашению с правительством Москвы был завершен первый этап работ у Ленинградского, Ярославского, Казанского, Киевского и Павелецкого вокзалов общей площадью 27 700 квадратных метров.

"На привокзальных площадях свернуты объекты уличной торговли, установлены системы видеонаблюдения, ведутся работы по созданию плоскостных автоматизированных автостоянок. В июне планируется запуск парковок на Казанском, Киевском и Павелецком вокзалах в общей сложности на 466 машино-мест. В настоящее время 5 автоматизированных участков парковочного пространства на 359 машино-мест уже действуют в тестовом режиме у Ленинградского и Ярославского вокзалов", - говорится на сайте РЖД.

Для решения проблемы с пропускной способностью автодорог и создания дополнительного сервиса для пассажиров проектным офисом компания рассматривает возможность строительства 2 многоуровневых парковочных комплексов на 717 машино-мест на привокзальных территориях Казанского и Павелецкого вокзалов.

На втором этапе реализации мероприятий по благоустройству привокзальных площадей работы по замене покрытия, озеленению, ликвидации коммерческих объектов и запуску пяти парковок на 364 машино-места будут проведены у Курского, Савеловского, Рижского и Белорусского вокзалов, отмечается на сайте РЖД.