В парке "Кузьминки" отреставрируют памятники и откроют ЗАГС

Парк "Кузьминки" станет больше в четыре раза

Парк "Кузьминки" станет больше в четыре раза. Территорию увеличат за счет присоединения особо охраняемой природной зоны.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, парк расширится с 10 до 40 гектаров. При этом никакого строительства на территории парка не будет. Речь может идти лишь о дополнительном благоустройстве.

Так, в парке появятся прогулочная зона, кафе, цветники, детская площадка и велодорожка. Также отреставрируют все памятники архитектуры и откроют ЗАГС.

Напомним, объекты культурного наследия выставят на торги и отреставрируют в рамках программы льготной аренды 1 рубль за 1 квадратный метр.