29 апреля 2013, 12:54

Культура

Уличное театральное искусство покажут на фестивале "Открытое небо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Фестиваль уличных театров и музыки "Открытое небо" состоится в парке "Музеон" 1 и 2 мая. В программе – карнавальные шествия, премьеры спектаклей, концерты уличных оркестров, интерактивные перформансы, а также работа театральных мастерских по созданию костюмов, масок и головных уборов.

Мероприятия будут проходить с 17.00 до 21.00. В течение нескольких часов зрители смогут наблюдать за выступлением театра Tall Brothers, мастеров пиротехнических спецэффектов "Огненные люди", кулинарного "Театра вкуса", барабанщиков и танцоров "Маракату", а также артисты "Спам-театра", сообщили организаторы.

Каждый коллектив подготовил свою уникальную программу. Например, Tall Brothers представит премьерный спектакль "Новый Дурацкий цирк" с фокусами иллюзионистов-великанов, смертельным номером Шпагоглотателя и исчезновением человека. А "Огненные люди" впервые покажут шоу "Неизвестный театр" под ритмы духового оркестра. Интерактивный перформанс "Итальянский дворик" подготовят для публики артисты "Театра вкуса", который сочетает искусство и гастрономию. Реквизит у ребят съедобный, так что зритель может полакомиться всласть.

Завершится красочное действие масштабным карнавальным шествием и выступлением оркестра "Маракату".

Добавим, что вход на мероприятия бесплатный для всех желающих.

