Биатлонист Роман Петушков заработал первое золото на паралимпиаде

Биатлонист Роман Пеушков заработал первое золото на паралимпиаде

Первое золото для России на паралимпиаде заработал биатлонист Роман Петушков. А россиянка Светлана Коновалова выиграла серебряную медаль в биатлоне на дистанции 6 километров сидя.

Коновалова уступила лишь немке Андреа Эскау. На третьем месте оказалась украинская спортсменка Олена Юрковска.

Также сегодня горнолыжница Инга Медведева взяла серебро в скоростном спуске стоя. Победила француженка Мари Боше, а третьей стала американка Элисон Джонс.

Самую первую медаль Паралимпиады для России завоевала Александра Францева. Она выиграла бронзу в скоростном спуске в соревнованиях спортсменок с нарушением зрения.