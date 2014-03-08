Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2014, 12:48

Спорт

Биатлонист Роман Петушков заработал первое золото на паралимпиаде

Биатлонист Роман Пеушков заработал первое золото на паралимпиаде

Первое золото для России на паралимпиаде заработал биатлонист Роман Петушков. А россиянка Светлана Коновалова выиграла серебряную медаль в биатлоне на дистанции 6 километров сидя.

Коновалова уступила лишь немке Андреа Эскау. На третьем месте оказалась украинская спортсменка Олена Юрковска.

Также сегодня горнолыжница Инга Медведева взяла серебро в скоростном спуске стоя. Победила француженка Мари Боше, а третьей стала американка Элисон Джонс.

Самую первую медаль Паралимпиады для России завоевала Александра Францева. Она выиграла бронзу в скоростном спуске в соревнованиях спортсменок с нарушением зрения.

Сюжет: Паралимпиада в Сочи
паралимпиада биатлонисты Роман Петушков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика