Первый советский серийный автомобиль ГАЗ-М1 отметил 80-летие

Фото: ТАСС

16 марта исполняется 80 лет со дня выпуска первого в истории СССР серийного автомобиля ГАЗ-М1, сообщает "Вечерняя Москва".

Две первые машины сошли с конвейера Горьковского автомобильного завода 16 марта 1936 года, а с 20 мая начался их массовый выпуск. К концу года насчитывалось уже 2,5 тысяч таких машин. Всего с 1936 по 1943 годы было выпущено 62,8 тысячи ГАЗ-М1. В годы Великой Отечественной войны на заводе собирались отдельные экземпляры из имевшихся деталей.

Название ГАЗ-М1 было не в ходу – автомобиль, пользовавшийся народной любовью, ласково называли "эмкой" или даже "эмочкой". М1 изначально предполагалось расшифровывать не так. Автомобиль сошел с конвейера с именем "Молотовец-1" – в честь революционера Вячеслава Молотова, чье имя тогда носил завод.

Кстати, марка "М" присутствовала в обозначениях практически всех легковых автомобилей Горьковского завода вплоть до начала 1960-х годов: Молотов был снят со всех постов в 1957 году, исключен из партии в 1962-м и отправлен на пенсию в 1963-м.

М-1 был спроектирован на основе двух моделей 1933–1934 годов американского завода Ford – четырехцилиндрового Ford Model B и восьмицилиндрового Ford Model 18. Внешне "эмки" почти не отличались от творений завода Генри Форда.

Американским конкурентам советский автопром обязан не только появлением ГАЗ-М1, но и, например, созданием первого серийного советского трактора. Трактор "Фордзон-Путиловец", выпущенный в 1923 году, появился благодаря переработке для производства на Путиловском заводе и эксплуатации в СССР фордовского трактора марки Fordson.

Форд принимал участие и в строительстве Горьковского автозавода (1929–1932), и в реконструкции Московского завода АМО (1928–1932). Персонал для обоих заводов готовили специалисты Ford Motors на основании соглашения с Правительством СССР.