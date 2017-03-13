Народная артистка Маквала Касрашвили отметит юбилей в Большом театре

Фото: fondobraztsovoy.ru

Солистка Большого театра, педагог, помощник музыкального руководителя Маквала Касрашвили отметит 13 марта 75-летие. Творческий вечер артистки состоится на исторической сцене театра позднее, в конце мая. Об этом сообщает сайт Большого театра.

В концерте примут участие молодые солисты, для которых Маквала Филимоновна является не только ориентиром в вокальном мастерстве, но наставником. Она преподает в Московской консерватории, Центре оперного пения Галины Вишневской, занимается со студентами Молодежной оперной программы Большого театра.

Творческая судьба Маквалы Касрашвили полвека связана с Большим театром. Ее первые выступления состоялись, когда певица заканчивала Тбилисскую консерваторию. В статусе ведущей солистки главного театра страны она сотрудничала с Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, выступала на Арена ди Верона, в Венской опере.

С 2002 по 2014 годы Касрашвили занимала должность управляющей творческими коллективами оперной труппы Большого театра. Со сменой музыкального руководителя и приходом на этот пост дирижера Тугана Сохиева Касрашвили стала его помощником.

Маквала Касрашвили обладает большим количеством наград. Так, в 2001 году она стала кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а пять лет спустя была награждена орденом Дружбы/