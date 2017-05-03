Артиллерийский салют в честь 9 мая запустят с 16 точек Москвы

Фото: m24.ru

Артиллерийский салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в любой точке Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Традиционно его запустят в 22:00 с 16 площадок:

Парк Победы;

Лужники;

Лианозово

ВДНХ;

Зеленоград;

Левобережный;

Митино;

Покровское-Стрешнево;

Ново-Переделкино;

Обручевский;

Городок имени Баумана (царская усадьба "Измайлово");

Парк Культуры и Отдыха "Кузьминки";

Братеевский парк;

Южное Бутово;

Троицк;

Набережная реки Москвы (зона набережной реки Москвы напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды).



Кроме того, в городских парках пройдут праздничные фейерверки. В этом году их стало больше.

В центре столицы фейерверки запустят с парковки в районе Большого Москворецкого моста, в парках "Красная Пресня", "Таганский", саду "Эрмитаж", Саду имени Баумана и в парке Горького.

На северо-востоке на салюты можно будет посмотреть в парках "Лианозовский", "Бабушкинский", "Гончаровский" и на территория ВДНХ. На востоке – в "Сокольниках", Измайловском", "Перовском" парках и в "Сиреневом саду".

В Юго-Восточном административном округе фейерверки пройдут в парках "Кузьминки" и "850-летия Москвы", на юге столицы – в парке "Садовники". В ЮЗАО праздничное шоу можно будет посмотреть в "Воронцовском парке".

На северо-западе столицы фейерверк запустят в парке "Северное Тушино", а в Троицком и Новомосковском административном округе – в поселениях Краснопахорское и Сосенское. Также фейерверки запустят в Дмитровском районе и в районе Рублево.