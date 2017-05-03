Форма поиска по сайту

Новости

03 мая 2017, 16:42

Общество

Артиллерийский салют в честь 9 мая запустят с 16 точек Москвы

Фото: m24.ru

Артиллерийский салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в любой точке Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Традиционно его запустят в 22:00 с 16 площадок:

  • Парк Победы;
  • Лужники;
  • Лианозово
  • ВДНХ;
  • Зеленоград;
  • Левобережный;
  • Митино;
  • Покровское-Стрешнево;
  • Ново-Переделкино;
  • Обручевский;
  • Городок имени Баумана (царская усадьба "Измайлово");
  • Парк Культуры и Отдыха "Кузьминки";
  • Братеевский парк;
  • Южное Бутово;
  • Троицк;
  • Набережная реки Москвы (зона набережной реки Москвы напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды).


Кроме того, в городских парках пройдут праздничные фейерверки. В этом году их стало больше.

В центре столицы фейерверки запустят с парковки в районе Большого Москворецкого моста, в парках "Красная Пресня", "Таганский", саду "Эрмитаж", Саду имени Баумана и в парке Горького.

На северо-востоке на салюты можно будет посмотреть в парках "Лианозовский", "Бабушкинский", "Гончаровский" и на территория ВДНХ. На востоке – в "Сокольниках", Измайловском", "Перовском" парках и в "Сиреневом саду".

В Юго-Восточном административном округе фейерверки пройдут в парках "Кузьминки" и "850-летия Москвы", на юге столицы – в парке "Садовники". В ЮЗАО праздничное шоу можно будет посмотреть в "Воронцовском парке".

На северо-западе столицы фейерверк запустят в парке "Северное Тушино", а в Троицком и Новомосковском административном округе – в поселениях Краснопахорское и Сосенское. Также фейерверки запустят в Дмитровском районе и в районе Рублево.

Праздничная подсветка в честь Дня Победы украсит ночную столицу в первую декаду мая. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ключевыми объектами подсветки станут Поклонная гора и смотровая площадка на Воробьевых горах, а также здания на Новом Арбате и фасад Центрального телеграфа.

По словам Бирюкова, на праздничных площадках в различных районах столицы появятся свыше 130 декоративных конструкций. 9 мая во время салюта на Поклонной горе небо осветят мощные прожекторы, а на Воробьевых горах москвичи смогут увидеть мультимедийный "Живой огонь" высотой 24 метра.

Видеоролики с поздравлениями ко Дню Победы будут транслировать на цифровых билбордах и медиафасадах на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. Кроме того, привычный облик Триумфальной арки преобразится благодаря масштабной конструкции "Звезды", а на Новоарбатском мосту установят флаговые конструкции "День Победы. 9 Мая".

Сюжет: День Победы
памятные даты фестивали и праздники

Главное

