Артиллерийский салют в честь 9 мая запустят с 16 точек Москвы

Фото: m24.ru
Артиллерийский салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в любой точке Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Традиционно его запустят в 22:00 с 16 площадок:
- Парк Победы;
- Лужники;
- Лианозово
- ВДНХ;
- Зеленоград;
- Левобережный;
- Митино;
- Покровское-Стрешнево;
- Ново-Переделкино;
- Обручевский;
- Городок имени Баумана (царская усадьба "Измайлово");
- Парк Культуры и Отдыха "Кузьминки";
- Братеевский парк;
- Южное Бутово;
- Троицк;
- Набережная реки Москвы (зона набережной реки Москвы напротив дома 25, корпус 2 по улице Борисовские пруды).
Кроме того, в городских парках пройдут праздничные фейерверки. В этом году их стало больше.
В центре столицы фейерверки запустят с парковки в районе Большого Москворецкого моста, в парках "Красная Пресня", "Таганский", саду "Эрмитаж", Саду имени Баумана и в парке Горького.
На северо-востоке на салюты можно будет посмотреть в парках "Лианозовский", "Бабушкинский", "Гончаровский" и на территория ВДНХ. На востоке – в "Сокольниках", Измайловском", "Перовском" парках и в "Сиреневом саду".
В Юго-Восточном административном округе фейерверки пройдут в парках "Кузьминки" и "850-летия Москвы", на юге столицы – в парке "Садовники". В ЮЗАО праздничное шоу можно будет посмотреть в "Воронцовском парке".
На северо-западе столицы фейерверк запустят в парке "Северное Тушино", а в Троицком и Новомосковском административном округе – в поселениях Краснопахорское и Сосенское. Также фейерверки запустят в Дмитровском районе и в районе Рублево.
По словам Бирюкова, на праздничных площадках в различных районах столицы появятся свыше 130 декоративных конструкций. 9 мая во время салюта на Поклонной горе небо осветят мощные прожекторы, а на Воробьевых горах москвичи смогут увидеть мультимедийный "Живой огонь" высотой 24 метра.
Видеоролики с поздравлениями ко Дню Победы будут транслировать на цифровых билбордах и медиафасадах на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. Кроме того, привычный облик Триумфальной арки преобразится благодаря масштабной конструкции "Звезды", а на Новоарбатском мосту установят флаговые конструкции "День Победы. 9 Мая".