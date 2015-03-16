Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2015, 17:02

Культура

Памятник футболисту Черенкову установят на стадионе "Спартака"

Фото: M24.ru

На стадионе "Открытие Арена" установят памятник футболисту Федору Черенкову. Также планируется украсить мозаикой Южную трибуну стадиона, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Конкурс на составление эскиза памятника объявили в прошлом году. Большинство болельщиков выбрали самое известное фото спортсмена. Речь идет о фотографии, сделанной в 1983 году, где Черенков как лучший футболист СССР окружен футбольными мячами.

Федор Черенков

Легендарный футболист московского "Спартака". Выступал за "красно-белых" на протяжении 16 лет. Черенков дважды признавался лучшим игроком Советского Союза и является рекордсменом по числу игр за "Спартак" - 515 матчей.

Черенков скончался 4 октября 2014 года от тяжелой и продолжительной болезни.

Напомним, стадион на 42 тысячи мест открылся 27 августа 2014 года в Тушино, на северо-западе Москвы. Здесь пройдут игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стадион московского "Спартака" стал одной из трех лучших арен мира, построенных в 2014 году.

Ссылки по теме


Как сообщалось ранее, рядом со стадионом "Открытие Арена", на бывшем аэродроме в Тушине, планируется открытие яхт-клуба с большим причалом.

Кроме того, рядом со стадионом может появится и вертолетная площадка для перевозок во время чемпионата мира. А между "Лужниками" и Тушино будет запущен трамвай, который преодолеет это расстояние за 40 мин.

Сайты по теме


Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
памятники проекты стадионы стройкомплекс Москвы Открытие Арена Федор Черенков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика