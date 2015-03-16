Памятник футболисту Черенкову установят на стадионе "Спартака"

Фото: M24.ru

На стадионе "Открытие Арена" установят памятник футболисту Федору Черенкову. Также планируется украсить мозаикой Южную трибуну стадиона, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Конкурс на составление эскиза памятника объявили в прошлом году. Большинство болельщиков выбрали самое известное фото спортсмена. Речь идет о фотографии, сделанной в 1983 году, где Черенков как лучший футболист СССР окружен футбольными мячами.

Федор Черенков Легендарный футболист московского "Спартака". Выступал за "красно-белых" на протяжении 16 лет. Черенков дважды признавался лучшим игроком Советского Союза и является рекордсменом по числу игр за "Спартак" - 515 матчей. Легендарный футболист московского "Спартака". Выступал за "красно-белых" на протяжении 16 лет. Черенков дважды признавался лучшим игроком Советского Союза и является рекордсменом по числу игр за "Спартак" - 515 матчей. Черенков скончался 4 октября 2014 года от тяжелой и продолжительной болезни.



Напомним, стадион на 42 тысячи мест открылся 27 августа 2014 года в Тушино, на северо-западе Москвы. Здесь пройдут игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стадион московского "Спартака" стал одной из трех лучших арен мира, построенных в 2014 году.

Как сообщалось ранее, рядом со стадионом "Открытие Арена", на бывшем аэродроме в Тушине, планируется открытие яхт-клуба с большим причалом.

Кроме того, рядом со стадионом может появится и вертолетная площадка для перевозок во время чемпионата мира. А между "Лужниками" и Тушино будет запущен трамвай, который преодолеет это расстояние за 40 мин.