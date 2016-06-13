Завершена реставрация "Дома-коммуны" на юге Москвы

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Рабочие завершили реконструкцию памятника архитектурного наследия "Дома-коммуны" на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

К реставрации приступили еще в 1997 году. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, в архитектурном проекте реализована идея так называемого города будущего глазами молодых строителей советских лет – это территории с озелененными площадями, плоскими крышами и четким разделением бытовых помещений по корпусам.

Корпуса А и Б отремонтировали еще несколько лет назад. В настоящий момент подходят к завершению работы в дневном учебном корпусе – блоке В. По окончании работ в данный блок планируют заселить студентов.

"Мы рады отметить, что отреставрированный объект будет эксплуатироваться в соответствии с его первоначальным назначением. Мало отреставрировать объект и спасти его от разрушения. Важно придумать ему такую функцию, чтобы он жил дальше вместе с городом", – отметил Емельянов.

Как отметил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, "Дом-коммуна" общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров является самой большой постройкой периода русского авангарда как в России, так и во всем мире.

"Реставрация здания – уникальный пример как для нашей страны, так и для всего мира, своего рода школа реставрации памятников XX века, которые еще не привыкли и не всегда умеют реставрировать. Полагаю, это здание должно стать одной из крупнейших достопримечательностей Москвы – не только как памятник архитектуры, но и как памятник целой эпохе, воплощенной в идее дома-коммуны", – отметил ректор МАРХИ.

В пресс-службе отметили, в 2014 году на международной выставке Denkmal в Лейпциге делегация правительства Москвы, представившая проект реставрации, получила золотую медаль за вклад в сохранение памятников конструктивизма.