Памятник поэту Самуилу Маршаку появится в Москве

Установку памятника Самуилу Яковлевичу Маршаку одобрили на заседании комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Памятник возведут в Москве на Лялиной площади, недалеко от места проживания поэта.

Комиссия также повторно одобрила установку памятника сыщику Аркадию Кошко, возглавлявшему Московскую сыскную полицию в начале XX века. Финансирование осуществится за счет бюджета города.

Самуил Яковлевич Маршак

– русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, сценарист. Наиболее известен как автор детских книг, на которых воспитывалось не одно поколение. Из-под его пера вышло множество знакомых с самого детства произведений: "Двенадцать месяцев", "Теремок", "Багаж", "Вот какой рассеянный" и многие другие.

Памятник установят также Николаю Карамзину. Монумент появится на пересечении проезда Карамзина и улицы Голубинская в столичном районе Ясенево. Установку должны завершить до 31 декабря 2018 года. Средства на памятник в размере пяти миллионов рублей предоставит некоммерческий благотворительный фонд. Открытие монумента могут приурочить к 250-летию со дня рождения Карамзина.

