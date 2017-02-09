Памятник поэту Самуилу Маршаку появится в Москве

Фото: ТАСС/Валентина Черединцева, А. Лесса
Установку памятника Самуилу Яковлевичу Маршаку одобрили на заседании комиссии по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".
Памятник возведут в Москве на Лялиной площади, недалеко от места проживания поэта.
Комиссия также повторно одобрила установку памятника сыщику Аркадию Кошко, возглавлявшему Московскую сыскную полицию в начале XX века. Финансирование осуществится за счет бюджета города.
Памятник установят также Николаю Карамзину. Монумент появится на пересечении проезда Карамзина и улицы Голубинская в столичном районе Ясенево. Установку должны завершить до 31 декабря 2018 года. Средства на памятник в размере пяти миллионов рублей предоставит некоммерческий благотворительный фонд. Открытие монумента могут приурочить к 250-летию со дня рождения Карамзина.