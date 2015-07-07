Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля 2015, 12:25

Культура

Памятник князю Владимиру установят в Москве ко Дню народного единства

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Торжественное открытие памятника князю Владимиру должно состояться в Москве в День народного единства - 4 ноября 2015 года. Об этом говорится в плане мероприятий по подготовке и проведение торжеств, посвященных памяти князя Владимира - Крестителя Руси. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым,опубликован на официальном портале правовой информации.

Памятник князю Владимиру планируют установить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы.

Отметим, что некоторые москвичи выступили против установки памятника в этом месте. В частности, жители Гагаринского района столицы направили президенту России Владимиру Путину петицию с просьбой о пересмотре места.

Позднее Российское военно-историческое общество обратилось в МГД с просьбой рассмотреть другие возможные площадки для установки памятника.

Ссылки по теме


В свою очередь, советник мэра и советник патриарха по строительству Владимир Ресин заявил, что на Воробьевых горах памятника точно не будет. "Владимир Ресин заявил, что Воробьевы Горы больше не рассматриваются в качестве площадки для установки памятника", - заявила пресс-секретарь депутата Госдумы Елена Ибрагимова.

Однако столичные власти еще не приняли официального окончательного решения о переносе памятника. Вопрос о месте для установки будет рассмотрен 14 июля
заявил m24.ru глава столичной комиссии МГД по монументальному искусству Лев Лавренов.

Как рассказал журналистам заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, инициаторы установки памятника князю Владимиру рассматривают 5–6 вариантов его размещения в историческом центре Москвы.

Сюжет: Памятник князю Владимиру
памятники культурное наследие князь Владимир

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика