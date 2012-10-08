Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2012, 09:28

Общество

Отопление включено более чем в половине жилых домов

В понедельник, 8 октября, в московских квартирах включат отопление

Отопление включили в 80% зданий социальной сферы, а также в 55% жилых домов столицы, информирует пресс-служба московского департамента топливно-энергетического хозяйства.

"Отопление включено в более 80% зданий социальной сферы города (детские сады, школы больницы и поликлиники), включая потребителей на присоединенных территориях. В настоящее время идет постепенное включение отопления в жилых зданиях. Более 55% процентов жилых зданий в Москве уже отапливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, диспетчерская служба департамента ведет постоянный мониторинг и контроль соблюдения графика включения отопления в городе.

Новый отопительный сезон в столице начался с 6 октября 2012 года. С 25 сентября тепло начали постепенно подавать во все детские сады, школы и больницы города.

По действующим нормативам отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов.

Ссылки по теме


Сюжет: Столичные коммунальщики готовятся к зиме
отопительный сезон Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы отопление городское хозяйство экономика и предпринимательство наука и инновации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика