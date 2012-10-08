Отопление включено более чем в половине жилых домов

В понедельник, 8 октября, в московских квартирах включат отопление

Отопление включили в 80% зданий социальной сферы, а также в 55% жилых домов столицы, информирует пресс-служба московского департамента топливно-энергетического хозяйства.

"Отопление включено в более 80% зданий социальной сферы города (детские сады, школы больницы и поликлиники), включая потребителей на присоединенных территориях. В настоящее время идет постепенное включение отопления в жилых зданиях. Более 55% процентов жилых зданий в Москве уже отапливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, диспетчерская служба департамента ведет постоянный мониторинг и контроль соблюдения графика включения отопления в городе.

Новый отопительный сезон в столице начался с 6 октября 2012 года. С 25 сентября тепло начали постепенно подавать во все детские сады, школы и больницы города.

По действующим нормативам отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов.