06 февраля 2014, 23:38

Реабилитационный центр для инвалидов открыли в СЗАО

В Северном Тушине открылся реабилитационный центр для инвалидов

В районе Северное Тушино открылся межрайонный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. В нем можно посетить лечебные процедуры, а также получить консультации врачей и психологов.

Кроме того, в центре работают многочисленные творческие мастерские. "Здесь все соединено: есть культурно-досуговая функция и лечебная", - отметил на церемонии открытия депутат Мосгордумы Валерий Скобинов.

Центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое помогает восстанавливать двигательную активность. В результате реабилитации у многих пациентов появляется шанс снова начать ходить.

