Без холодной воды в подмосковном Щелкове остались 500 человек

Фото: пресс-служба

В подмосковном Щелкове из-за прорыва трубы без холодной воды остались 20 домов на улицах Первомайская, Центральная и Пионерская, сообщает областной главк МЧС.

"Произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице Пионерская, дом 24. Под отключение попали 20 домов с населением 500 человек", - уточняют в пресс-службе.

Сообщение об отключении холодного водоснабжения поступило на пульт дежурного в 10:55 10 марта.

Для устранения прорыва привлекли 17 человек и 6 единиц техники. Восстановить водоснабжение обещают к 18 часам.