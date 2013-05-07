На "Яндексе" появилась информация о сроках отключения горячей воды

О сроках отключения горячей воды можно узнать у "Яндекса"

"Яндекс" запустил сервис, благодаря которому можно узнать информацию о сроках отключения горячей воды в Москве. С помощью него пользователи могут узнать, когда в их доме будут проводить профилактические работы.

Для этого достаточно в строку поиска ввести фразу "отключение горячей воды летом" и написать свой адрес. Данные предоставляет Московская объединенная энергетическая компания.

Кроме того, узнать об отключении горячей воды можно и на сайте МОЭК. Для получения этой информации в специальном окошке на главной странице сайта необходимо выбрать свой округ, район, улицу, а также номер дома.

Напомним, первые плановые отключения начнутся в Москве уже 13 мая. При этом воду не будут отключать на срок больше десяти дней. По словам энергетиков, это будет традиционная профилактика - специалисты заменят старые трубы и проведут гидравлические испытания.