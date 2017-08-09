Аннуляции путевок в Турцию из-за вируса Коксаки единичны – АТОР

Фото: DPA/ТАСС/Thomas Eisenhuth

Информация о распространении вируса Коксаки не повлияла на спрос путевок в Турцию среди российских туристов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры за единичными исключениями не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну. Более того, спрос на Турцию в России по-прежнему остается таким же высоким", – сообщает пресс-служба АТОР.

Также в Ассоциации отметили, что случаи заболевания энтеровирусными инфекциями происходят ежегодно в Турции и других странах пляжного отдыха.

Ранее сообщалось, что на курортах Турции наблюдается вспышка заболеваний энтеровирусной инфекцией. Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи пострадавшим от вируса Коксаки.