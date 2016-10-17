Центры госуслуг столицы получат архитектурно-художественную подсветку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Схему устройства архитектурно-художественного освещения лицевых фасадов 118 зданий филиалов многофункциональных центров (МФЦ) во всех округах Москвы предстоит выбрать будущему подрядчику. Он будет выбран с помощью конкурса, сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

По документации, система должна включать комплекс современных установок архитектурного и ландшафтного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды.

Имя победителя станет известно после 31 октября 2016 года, он, в свою очередь, должен выполнить работы до конца декабря 2016 года.