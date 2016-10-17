Форма поиска по сайту

17 октября 2016, 14:12

Экология

Центры госуслуг столицы получат архитектурно-художественную подсветку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Схему устройства архитектурно-художественного освещения лицевых фасадов 118 зданий филиалов многофункциональных центров (МФЦ) во всех округах Москвы предстоит выбрать будущему подрядчику. Он будет выбран с помощью конкурса, сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

По документации, система должна включать комплекс современных установок архитектурного и ландшафтного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды.

Имя победителя станет известно после 31 октября 2016 года, он, в свою очередь, должен выполнить работы до конца декабря 2016 года.

В этом году многофункциональные центры в столице отметили пятилетний юбилей. Количество предоставляемых услуг продолжает расти. Так, с 2017 года в МФЦ можно будет получить паспорт и водительские права.
