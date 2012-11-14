Светофор на пересечении с улицей Боженко горит всего пять секунд

Фото: vesti.ru

Москвичи жалуются на то, что один из светофоров на западе Москвы горит недостаточно долго.

"На пересечении ул. Боженко со стороны эстакады с Молодогвардейской ул. цикл зелёного светофора в сторону метро Молодёжная загорается не более 5-6 сек., при этом успевают проехать 4-5 машин с каждого ряда. На этом участке дороги создаются огромные пробки даже в выходные дни", - отмечает читатель M24.RU.

В результате, по словам читателя, проезд до метро растягивается с четырех минут как минимум до 25 минут.

Кроме того, читатель жалуется, что у метро "Молодежная" в сторону Можайского шоссе в вечернее время собирается много "бомбил". По его словам, они паркуются на остановке общественного транспорта, невзирая на запретные знаки.

Из-за этого рейсовые автобусы не могут нормально подъехать к остановке и вынуждены останавливаться прямо на дороге. Поэтому, по словам читателя, на дороге создается аварийная ситуация: пассажиры вынуждены пробираться к автобусу через машины "бомбил" и выходить прямо на дорогу. Этим они создают проблемы и себе, и автомобилистам.

