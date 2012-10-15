Солдаты-срочники в РВСН пройдут проверку на алкоголь и наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Осенью в Ракетные войска стратегического назначения будут призваны около 10 тысяч солдат-срочников. Всех их проверят на склонность к алкоголю и наркотическим веществам. Это необходимо для повышения надежности "ракетного щита" России.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя РВСН, проверять новобранцев будут с помощью аппаратно-программных комплексов, тест-стаканов и алкотестеров. Также в особых случаях призывников опросят с помощью "детектора лжи", который поможет выявить криминальные элементы биографии.

Осенний призыв начался 1 октября. Всего на службу должны быть призваны 140 тысяч человек, что на 10% меньше, чем весной 2012 года.