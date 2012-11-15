Исполнилось 90 лет со дня рождения конструктора оружия Игоря Стечкина

Игорь Стечкин. Фото: vesti.ru

Заслуженный конструктор России Игорь Стечкин родился 90 лет назад. Он стал создателем знаменитого пистолета АПС.

Конструктор является племянником академика Бориса Стечкина, конструктора тепловых и авиационных двигателей. Игорь Стечкин родился 15 ноября 1922 года в городе Алексине Тульской области. В 1935 году он вместе с семьей переехал в Тулу.

В 1941 году Стечкин стал студентом Тульского механического института, а в 1948 году защитил диплом на тему "Самозарядный пистолет калибра 7,65 мм". Его консультантом был другой знаменитый конструктор оружия - Николай Макаров.

По окончании института Стечкин был распределен в тульское Центральное констукторское бюро (ЦКБ-14). Там он вскоре был зачислен на должность инженера и стал заниматься разработкой стрелкового оружия.

Конструктор стал не только создателем оружия, названного его именем - автоматического пистолета Стечкина (АПС). Он также является создателем автоматов "Модерн" и "Абакан", револьвера "Кобальт" и пистолетов "Бердыш" и "Пернач". Кроме того, Стечкин участвовал в создании противотанковых управляемых ракет "Фагот" и "Конкурс".

В общей сложности на счету конструктора — более 60 разработок и свыше 50 изобретений. Он является лауреатом Сталинской премии второй степени и премии им. С. И. Мосина, отмечен орденами Трудового Красного Знамени, "Знаком Почета", почетным знаком Тулы "За заслуги перед городом" и другими наградами.

Скончался Игорь Стечкин 28 ноября 2001 года. Он был похоронен в Туле на Смоленском (1-м Городском) кладбище.

