Крупный подпольный склад оружия ликвидирован в столице

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В Москве ликвидирован крупный склад нелегального оружия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более ста единиц боевой техники и задержали двух торговцев оружием, сообщает телеканал "Москва 24".

Подпольное хранилище оружия располагалось в одной из жилых квартир района Капотня. Полицейские обнаружили на складе минометы, пистолеты, автоматы, винтовки и другое стрелковое оружие. Боевой техники оказалось так много, что составление описи всего изъятого заняло у оперативников больше суток.

Склад организовала преступная группировка, в которую входили пять человек, в том числе профессиональные торговцы оружием и "черные копатели".

Двое злоумышленников уже задержаны, их товарищи объявлены в розыск.

Полиция устанавливает, использовалось ли найденное оружие при совершении преступлений на территории Москвы.