Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В воскресенье в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль Sолома сетевого издания m24.ru. Он проводится во второй раз: теперь здесь можно будет не только послушать музыку и живые выступления поэтов, но и принять участие в интерактивных мастер-классах по живописи, танцам и перкуссии.

Всего в 15:00 откроются четыре зоны активностей:

"Ритмы города" (мастер-класс для любителей музыки);

"Москва моими глазами" (мастер-класс по созданию акварелей с видами любимого города);

"Танец о Москве" (мастер-класс для тех, кто хочет дать волю эмоциям прямо в сердце мегаполиса);

"Дверь к признанию" (интерактивная зона для тех, кому есть, что сказать).

Полное расписание вечера:



15:00 – 17:00 — проведение мастер-классов;

15:00 – 22:00 — работа Book-Stations;

17:00 – 18:30 — "Открытый микрофон";

18:30 – 18:50 — презентация сборника стихов Валеры Вертинского "Книжка, в которой стихи" в сопровождении струнного квартета и рояля;

19:20 – 20:00 — брасс-ансамбль солистов Большого театра России;

20:00 – 22:00 — основная концертная программа Sоломы.

Новинкой фестиваля станет интерактивная зона "Дверь к признанию", где каждый может оставить свои поэтические опусы. А также рамках акции "Открытый микрофон" прочесть свои стихи и прозу под аккомпанемент рояля.

Все подробности фестиваля можно посмотреть на официальной странице в Facebook.

Информационные партнеры фестиваля: Mosquarium, 2do2go.