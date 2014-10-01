Форма поиска по сайту

01 октября 2014, 19:28

Общество

Москвичи выберут название для второго фестиваля "Московское варенье"

Фото: m24.ru

Москвичам предлагают самим выбрать название для второго фестиваля "Московское варенье". Соответствующий опрос можно пройти в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

На выбор даются несколько вариантов: "Летнее настроение", "Вкус лета", "Московское лето" или "Летний праздник". Также можно выбрать вариант "сохранить название "Московское варенье" или предложить собственную идею.

Напомним, что фестиваль "Московское варенье", который прошел в столице с 8 по 17 августа, посетили 5,5 миллионов человек.

В городе работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Мастер-классы, проведенные в рамках праздника, посетили более 150 тысяч человек.

В столице открылся фестиваль "Московское варенье"

Также гостям события предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах. В 230 торговых шале гостям предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок.

Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.

16 августа, в предпоследний день фестиваля, прошел праздник "День Варенья". Его посетили более 1,5 миллионов человек. Гости праздника принимали участие в творческих и кулинарных мастер-классах, фруктовом мега-футболе и знаменитой игре Fruit Ninja на больших экранах и XBOX Kinect. На Лубянской площади в рамках "Дня Варенья" выступили Akon, Крис де Бург, группа "Секрет".

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

