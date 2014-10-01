Москвичи выберут название для второго фестиваля "Московское варенье"

Фото: m24.ru

Москвичам предлагают самим выбрать название для второго фестиваля "Московское варенье". Соответствующий опрос можно пройти в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

На выбор даются несколько вариантов: "Летнее настроение", "Вкус лета", "Московское лето" или "Летний праздник". Также можно выбрать вариант "сохранить название "Московское варенье" или предложить собственную идею.

Напомним, что фестиваль "Московское варенье", который прошел в столице с 8 по 17 августа, посетили 5,5 миллионов человек.

В городе работали 19 площадок, в том числе 8 в центре и 11 в остальных округах. Участниками стали более 3 тысяч магазинов и 1,5 тысяч кафе. Мастер-классы, проведенные в рамках праздника, посетили более 150 тысяч человек.

Также гостям события предлагали принять участие в культурных и спортивных мероприятиях, квестах, викторинах. В 230 торговых шале гостям предлагали варенья традиционных и необычных сортов: из каштанов и имбиря, баклажанов и тыквы, лепестков роз, дикой ежевики, кактусов, апельсиновых и арбузных корок.

Посетители фестиваля приобрели 4,8 миллиона банок варенья и выпили 3 миллиона стаканчиков с напитками. Победители конкурсов получили порядка 7,5 тысячи призов.

16 августа, в предпоследний день фестиваля, прошел праздник "День Варенья". Его посетили более 1,5 миллионов человек. Гости праздника принимали участие в творческих и кулинарных мастер-классах, фруктовом мега-футболе и знаменитой игре Fruit Ninja на больших экранах и XBOX Kinect. На Лубянской площади в рамках "Дня Варенья" выступили Akon, Крис де Бург, группа "Секрет".