Лидеров оппозиции знают, но не любят - ВЦИОМ

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

За последние полгода лидеры внесистемной оппозиции стали известнее, но не популярнее, передает "Интерфакс", обобщивший исследования социологов.

Рост узнаваемости наиболее заметен на примере автора проекта "РосПил" Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. По данным опросов ВЦИОМ, в феврале Навальный был известен 29% россиян, к сентябрю этот показатель вырос до 48%. Известность Гудкова выросла с 21% до 60%. Известнее стали лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов (с 13% до 39%), экозащитница Евгения Чирикова (с 12% до 20%) и депутат-эсер Илья Пономарев (с 14% до 23%).

Согласно опросу, недовольство оппозиционерами среди населения также растет. За последние полгода доля тех, кто отрицательно относится к Навальному, выросла с 31% до 43%, к Гудкову - с 29% до 43%, к Удальцову - с 26% до 42%, к Пономареву - с 28% до 40%, к Чириковой - с 24% до 39%.