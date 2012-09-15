В "Марше миллионов" приняли участие 14 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве состоялась санкционированная акция оппозиции "Марш миллионов". Собравшиеся прошли от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Мероприятие прошло без большого количества задержаний, серьезных столкновений с полицией зафиксировано не было. По оценке полиции, в "Марше" приняли участие 14 тысяч человек

Шествие началось, как и было заявлено, в 14:00. Колонну "правых" вели за собой Немцов, Яшин и Каспаров. "Левых" возглавлял Сергей Удальцов. За "Левым фронтом" следовала группа представителей движения "Рот-Фронт" с красными флагами. За ними - так называемая "образовательная колонна", возглавляемая председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым.

В шествии приняли участие и представители сексуальных меньшинств, которые пытаются добиться от властей отмены запрета проводить гей-парады.

Не забыли участники шествия и Таисию Осипову, недавно приговоренную к восьми годам лишения свободы. Несколько плакатов было посвящено активистке "Другой России", которую её соратники считают политзаключенной, сообщает "Интерфакс".

В шествии, по оценкам представителей московской полиции, принимали участие примерно 14 тысяч человек. Сергей Удальцов заявил, что общее количество собравшихся "примерно 100, а может и 150 тысяч".

"Марш миллионов" глазами зрителя. Фото: Москва 24

После того, как шествие достигло установленной на проспекте Сахарова сцены, началась митинговая часть "Марша миллионов". На трибуну поднимались представители оппозиции, каждый из которых произносил небольшую речь. Выступили Навальный, Яшин, Касьянов, Удальцов и многие другие лидеры оппозиции. Призывали к продолжению акций, подобных "Маршу миллионов" и "борьбе за свободу".

На трибуну поднялся и лишенный сегодня депутатских полномочий Геннадий Гудков. На предыдущих митингах ему кричали "Сдай мандат!", но в этот раз встретили благосклонно. Также выступил Марк Фейгин, адвокат Pussy Riot по нашумевшему делу, который сравнил своих подзащитных с лидерами оппозиции.

Не остались в стороне и обещавшие сорвать "Марш миллионов" активисты "Евразийского союза молодежи". Члены союза, которые хотели провести альтернативный "Марш миллиардов", сегодня устроили на Чистых прудах небольшую акцию, в которой приняло участие около 20 человек. Они пришли с плакатами "Миллионы вас, нас тьмы и тьмы".

Вопреки заявленному времени митинга (до 22:00) "Марш" продолжался примерно пять часов. Уже в семь вечера с проспекта Сахарова массово стали расходиться участники. Из лидеров оппозиции остался лишь Удальцов и его немногочисленные (несколько сотен человек) соратники.

Как заявил один из организаторов акции - Сергей Давидис - "она удалась". Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов придерживается другого мнения, он считает, что "все это безуспешно".

По мнению наблюдателей, акция получилась провальной. Так, правозащитник Брод уверен, "то что состоялось, показало - наша оппозиция по-прежнему пуста".

"Марш миллионов" с полицейского вертолета. Фото: petrovka38.ru

Первые участники "Марша" начали расходиться в районе пяти часов, после выступления Навального. Основная часть митингующих покинула проспект Сахарова к 19:00. Чуть ранее было открыто движение по Садовому кольцу. В настоящий момент весь центр Москвы свободен, пробок нигде не наблюдается.

Удальцов и его сторонники заявили о том, что намерены оставаться на проспекте Сахарова до конца акции. Со сцены лидер "Левого фронта" призывал людей держаться до последнего. Тем не менее и он покинул трибуну, не дожидаясь 22:00. Акция была полностью завершена в 21:45, хотя можно говорить о том, что все основные мероприятия прошли до 19:00.

В своем выступлении Удальцов предложил провести следующий "Марш миллионов" 20 октября.

Несмотря на своевременное прекращение акции, митингующие не спешили расходиться с проспекта Сахарова. Полиция задержала Удальцова и ещё несколько человек, пытавшихся помешать блюстителям порядка. Лидер "Левого фронта" был доставлен в отделение ОВД "Тверское". Через два часа его отпустили.

Отметим также, что "Марш миллионов" в Москве - не единственная акция оппозиции в России, назначенная на сегодня. "Марши" с участием представителей и сторонников оппозиции проводятся и в других городах России: Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Причем, в "граде Петра" прошло сразу три санкционированных шествия противников действующей власти.