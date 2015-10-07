В Галерее искусств Зураба Церетели представят оперу "Миф об Орфее"

Фото: tsereteli.ru

11 октября в Галерее искусств Зураба Церетели представят камерную оперу "Миф об Орфее" Марка Антуана Шарпантье в рамках программы "Открытая сцена", сообщают организаторы.

"Обращаясь к партитурам XVI–XVIII векам, мы воссоздаем их звучание, давая возможность публике погрузиться вместе с нами в музыку прошлого", – говорит художественный руководитель и дирижер Мария Максимчук. По ее словам, эта работа направлена на поиск подлинного исторического звучания партитуры.

Певцы Томас Баум и Елена Епихина исполняют роли Орфея и Эвридики. В остальных партиях заняты Ольга Луцив-Терновская, Антон Зараев, Наталья Данькова, Екатерина Коломина и другие.