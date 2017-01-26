"Мосробот" расскажет горожанам о зимних развлечениях в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Мосробот" расскажет горожанам, как можно провести время в парках зимой и где проходят ближайшие спортивные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мосробот" предложит лучшие места для зимнего отдыха с семьей, с друзьями или в одиночестве. На сервисе можно узнать график работы и адреса катков, ледяных и снежных горок, время проведения тренировок по бегу, скандинавской ходьбе и других мероприятий. Чтобы воспользоваться навигатором "Мосробота", надо указать вид зимнего отдыха, выбрать округ и время.

Всего письма от "Мосробота" получат около 250 тысяч пользователей городских электронных сервисов, у которых есть дети в возрасте от пяти до 15 лет. Также москвичам отправят ссылку на спецпроект-путеводитель mos.ru о зимнем отдыхе в парках.