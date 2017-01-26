"Мосробот" расскажет горожанам о зимних развлечениях в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
"Мосробот" расскажет горожанам, как можно провести время в парках зимой и где проходят ближайшие спортивные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Мосробот" предложит лучшие места для зимнего отдыха с семьей, с друзьями или в одиночестве. На сервисе можно узнать график работы и адреса катков, ледяных и снежных горок, время проведения тренировок по бегу, скандинавской ходьбе и других мероприятий. Чтобы воспользоваться навигатором "Мосробота", надо указать вид зимнего отдыха, выбрать округ и время.
Всего письма от "Мосробота" получат около 250 тысяч пользователей городских электронных сервисов, у которых есть дети в возрасте от пяти до 15 лет. Также москвичам отправят ссылку на спецпроект-путеводитель mos.ru о зимнем отдыхе в парках.
Интернет-ресурс "Мосробот" – своего рода надстройка над городскими онлайн-сервисами. Он заработал в мае 2016 года.
Данный ресурс анализирует профиль пользователя, историю его обращения к сервисам и формирует персональные уведомления и рекомендации.
Сервис оповещает пользователей о дорожных перекрытиях, приглашает на городские фестивали, напоминает о вакцинации, сроке поверки счетчиков, необходимости заменить паспорт или обновить парковочное разрешение.
Сервис активируется автоматически и не требует отдельной подписки. От персональных рекомендаций в любой момент можно отказаться.
