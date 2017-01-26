Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января 2017, 09:50

Технологии

"Мосробот" расскажет горожанам о зимних развлечениях в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Мосробот" расскажет горожанам, как можно провести время в парках зимой и где проходят ближайшие спортивные мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мосробот" предложит лучшие места для зимнего отдыха с семьей, с друзьями или в одиночестве. На сервисе можно узнать график работы и адреса катков, ледяных и снежных горок, время проведения тренировок по бегу, скандинавской ходьбе и других мероприятий. Чтобы воспользоваться навигатором "Мосробота", надо указать вид зимнего отдыха, выбрать округ и время.

Всего письма от "Мосробота" получат около 250 тысяч пользователей городских электронных сервисов, у которых есть дети в возрасте от пяти до 15 лет. Также москвичам отправят ссылку на спецпроект-путеводитель mos.ru о зимнем отдыхе в парках.

Интернет-ресурс "Мосробот" – своего рода надстройка над городскими онлайн-сервисами. Он заработал в мае 2016 года.

Данный ресурс анализирует профиль пользователя, историю его обращения к сервисам и формирует персональные уведомления и рекомендации.

Сервис оповещает пользователей о дорожных перекрытиях, приглашает на городские фестивали, напоминает о вакцинации, сроке поверки счетчиков, необходимости заменить паспорт или обновить парковочное разрешение.

Сервис активируется автоматически и не требует отдельной подписки. От персональных рекомендаций в любой момент можно отказаться.

За время с начала его работы письма от "Мосробота" получили уже порядка 2 миллионов человек. От персональных рекомендаций в любой момент можно отказаться.

онлайн-услуги оповещение зимний отдых онлайн-подписка свежий воздух время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика