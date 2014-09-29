Суд рассмотрит дело москвича, обвиняемого в кражах у постояльцев хостелов

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура направила в суд дело в отношении москвича, который обвиняется в серии краж у постояльцев столичных хостелов, передает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следствия, с марта по апрель 2014 года 22-летний москвич ограбил шестерых человек. Мужчина выбирал московские хостелы, где постояльцев расселяют по несколько человек в комнате. Он официально регистрировался как клиент гостиницы, а по ночам похищал личные вещи соседей по номеру: мобильные телефоны, ноутбуки, дорогую верхнюю одежду и ювелирные украшения.

После этого мужчина выходил из хостелов через ресепшн, не привлекая к себе внимания администрации. Все украденное обвиняемый затем продавал на Савеловском радиорынке.

Во время просмотра записи с камер видеонаблюдения одного из хостелов и было установлено, кто именно выходил из номера, откуда пропали вещи. 24 апреля мужчину задержали, когда после очередной кражи он вернулся в тот же хостел.

Помимо того, выяснилось, что за месяц до задержания, обвиняемый украл у своей знакомой ювелирные украшения, мобильный телефон, а также ключи от "Ауди А1". На машине он затем и сбежал.

В итоге общая сумма причиненного ущерба превысила один миллион рублей. Свою вину мужчина признал полностью, сейчас он заключен под стражу.

