Сто одежек: как появлялись детали повседневного костюма

Жилеты. Фото: ИТАР-ТАСС

15 октября 1666 года английский король Карл II Стюарт впервые надел жилет и ввел моду на этот предмет гардероба. О том, как появились привычные нам виды одежды, читайте в материале M24.ru

Интересна история появления привычных вязаных свитеров. Первоначально, в середине XIX века, эту одежду доктора рекомендовали своим пациентам для похудения. Именно от английского глагола to sweat произошло название "свитер".

Головной убор балаклава появился во время Крымской войны. В боях под городом Балаклавой английские войска столкнулись с непривычным для себя сильным холодом. Чтобы решить эту проблему, для солдат изготовили вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии эти шапки так и прозвали балаклавами, или balaclava по-английски.

Также с войной, но уже с Первой мировой, связано появление популярной до сих пор модели пальто - тренчкота. Это длинное двубортное непромокаемое пальто с отложным воротником было частью обмундирования британской пехоты. Фронтовики, подолгу находившиеся в окопах, прозвали этот вид одежды trench coat, то есть "траншейным пальто". Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде.

Английским военным морякам мы обязаны появлением теплого пальто с капюшоном - дафлкота. Оно было зимней формой одежды британских ВМС в Первую мировую войну. Помимо капюшона отличительными чертами дафлкота являются удлиненные застежки в виде моржового клыка, которые вкладываются в петли из кожи или текстильного шнура. Это позволяет застегивать и расстегивать пальто, не снимая перчаток.

"Dепеш моd": Как из шарфа сделать свитер

Моряки, а вовсе не футболисты, как может показаться из названия, ввели моду на футболки. Сейчас этот вид одежды есть, пожалуй, у большинства жителей нашей планеты, а появился он чуть больше ста лет назад во время испано-американской войны, которая велась на территории Кубы, Пуэрто-Рико и других испанских колоний. Этот легкий хлопчатобумажный предмет обмундирования позволял американским матросам комфортно чувствовать себя в жарком карибском климате. Вернувшись домой, они не стали отказываться от полюбившейся одежды, и вскоре слово "футболка" - T-short - появилось в Вебстеровском словаре английского языка.

Культовой молодежной одеждой футболка стала в 1951 году после выхода фильма "Трамвай "Желание", где главный герой в исполнении Марлона Брандо появляется в ней практически в каждом кадре.

А вот бейсболка действительно появилась как элемент спортивной экипировки. Первоначально на игроках были шляпы-канотье или жокейские фуражки, но в 1954 году компания "New Era" представила американским бейсболистам для защиты от солнца кепку с козырьком. В 1970-х и 1980-х бейсболка стала популярной, потому что болельщики надевали ее в знак приверженности той или иной команде.

"Формула качества": Как выбрать качественные джинсы

Родиной джинсов также считаются США. Молодой предприниматель Ливай Стросс приехал на золотые прииски, чтобы продавать старателям палатки, но этот товар расходился плохо. Тогда Стросс решил производить из имеющейся парусины прочные и малоизнашивающиеся штаны. На сей раз продукция оказалась востребованной. Так в 1873 году родились известные на весь мир Levis. Первые джинсы шились с двумя большими карманами спереди и одним сзади, а также одним маленьким, для часов. В темно-синий цвет ткань окрашивалась самым стойким на тот момент красителем - индолой. Изначально джинсы были рабочей одеждой, но к 1960-м годам они приобрели большую популярность среди молодежи.

А вот лосины, прочно занявшие место в женском гардеробе в 1990-е годы, изначально были частью мужского костюма и даже военной формы. Так назывались узкие парадные брюки из лосиной кожи (откуда и название). Как правило лосины надевались в смоченном виде и высыхали прямо на теле. Это было очень неудобно и подчас вызывало потертости кожи. В частности, из-за этого страдал русский император Николай I, который после парадов по несколько дней не мог покидать дворца.

Военную родословную имеет и такая важная деталь современного делового костюма, как галстук. В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наемники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи. Вскоре эту новинку переняли французские модники и назвали ее производным от "хорвата" словом "cravate". Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а многие европейские языки заимствовали и его название. Например, в украинском галстук называют "краватка".

Григорий Медведев