15 апреля 2015, 15:39

Общество

Линор Горалик расскажет о мертвенных и болезненных образах в индустрии моды

Фото: www.facebook.com/TMjournal

16 апреля в Мультимедиа Арт Музее в честь выхода нового номера журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" состоится лекция исследователя моды и писателя Линор Горалик. Тема беседы – "Как интересно он умирает!". Недуг как составляющая актуального образа".

В модной индустрии — от рекламных кампаний до создания личного образа — широко используются образы, связанные с болезнью, физическим страданием и смертью. На лекции поэтесса поведет речь о том, как недуг вошел в моду и как общество его трактует.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 апреля в 19.00
  • Что: беседа о моде и рекламе
  • Кто: Линор Горалик
  • Кому смотреть: тем, кто интересуется миром моды

