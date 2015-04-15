Линор Горалик расскажет о мертвенных и болезненных образах в индустрии моды

Фото: www.facebook.com/TMjournal
16 апреля в Мультимедиа Арт Музее в честь выхода нового номера журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" состоится лекция исследователя моды и писателя Линор Горалик. Тема беседы – "Как интересно он умирает!". Недуг как составляющая актуального образа".
В модной индустрии — от рекламных кампаний до создания личного образа — широко используются образы, связанные с болезнью, физическим страданием и смертью. На лекции поэтесса поведет речь о том, как недуг вошел в моду и как общество его трактует.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 16 апреля в 19.00
- Что: беседа о моде и рекламе
- Кто: Линор Горалик
- Кому смотреть: тем, кто интересуется миром моды