Линор Горалик расскажет о мертвенных и болезненных образах в индустрии моды

16 апреля в Мультимедиа Арт Музее в честь выхода нового номера журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" состоится лекция исследователя моды и писателя Линор Горалик. Тема беседы – "Как интересно он умирает!". Недуг как составляющая актуального образа".

В модной индустрии — от рекламных кампаний до создания личного образа — широко используются образы, связанные с болезнью, физическим страданием и смертью. На лекции поэтесса поведет речь о том, как недуг вошел в моду и как общество его трактует.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00.