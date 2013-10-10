Москвичам предлагают обменяться одеждой

Фото: ИТАР-ТАСС

Если ваш гардероб переполнен одеждой, которую вы готовы отдать в добрые руки, смело отправляйтесь в СмартЛофт Rebel Art House. Там 20 октября состоится акция Dress-crossing. Посетителям предложат обменяться одеждой или продать ее по самолично установленной цене.

Платья, плащи и ботинки, которые не удастся продать или раздать, с согласия хозяев передадут в благотворительный фонд, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Кстати, в рамках мероприятия можно получить бесплатную консультацию стилиста Анны Баштовой, а еще отведать чая, кофе и сладостей.

Для тех, кто хочет продать или обменять одежду, вход на мероприятие – 300 рублей. Для желающих приобрести или принять в подарок – 100 рублей.