У губернатора Сахалина изъяли около миллиарда рублей

Александр Хорошавин. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В деле губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, могут появиться новые эпизоды, сообщает СК РФ.

У Хорошавина было изъято около миллиарда рублей, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей. Следствию также предстоит дать точную оценку трех квартир в элитных домах в Москве и дачи в Подмосковье, принадлежащих подозреваемому.

"Речь идет о чисто коррупционном преступлении - получении взятки должностным лицом, причем в особо крупном размере. "Речь идет о сумме более 5,5 миллиона долларов США. Это только по одному эпизоду, и эпизод этот, по нашим данным, будет точно не один", - заявил сегодня официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Напомним, Хорошавин и три других фигуранта дела - Андрей Икрамов, Борис Усачев и Вячеслав Горбачев - были задержаны днем 3 марта после обысков в правительстве Сахалинской области. Хорошавин и Икрамов были этапированы в Москву самолетом.

В среду суд арестовал Икрамова и Хорошавина до 27 апреля.

По данным СК РФ, чиновники проходят по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Согласно материалам дела? взятку губернатор получил при заключении контрактов на строительство южно-сахалинской ТЭЦ-1, строительство которой велось в период с 2010 по 2013 годы.

Сам Хорошавин в суде заявил, что к этому контракту отношения не имеет.

В рамках уголовного дела было проведено 10 обысков на Сахалине и пять - в Москве и Московской области. В столичной квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяли крупные суммы денег, большое количество ювелирных украшений, дорогостоящие наручные часы и телефоны.

Александр Хорошавин занимает пост губернатора Сахалинской области с 2007 года.