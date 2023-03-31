Дивный мир за неделю: оживляющий призрак, неугомонный донор и премия раздора

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Выжила благодаря призраку

74-летняя жительница Великобритании Кэрол Эттл выжила благодаря призраку мужа, сообщает The Mirror.

По словам женщины, давно умерший супруг явился к ней, когда та лежала в больнице после серьезного ДТП: Эттл сбил автобус – она долгое время находилась в коме, а врачи говорили, что она не выживет. В итоге, когда женщина все-таки пришла в себя, она рассказала необычную историю. Якобы открыв глаза, она увидела рядом покойного мужа, который сказал: "Наверху для тебя нет места. Мы не хотим, чтобы ты попала куда-то еще, так что бери себя в руки, борись и уходи отсюда".

Конец карьеры донора

Банк спермы Donorkind Foundation подал иск против голландского донора, 41-летнего музыканта Джонатана Джейкоба Мейера, передает Dutch News. Известно, что мужчина стал биологическим отцом около 500 детей. В 2017 году его уже включали в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии – тогда он был отцом 102 детей. Но музыкант не остановился и начал отправлять свои биоматериалы за границу.

Сообщается, что таким образом Мейер нарушил закон и соглашения, которые заключил с родителями и клиниками (по документам он мог стать отцом лишь 25 детей). Истцов же беспокоит вопрос генетического разнообразия и вероятность последующих заболеваний среди потомков.

Премия раздора

Китаянка разорвала помолвку после того, как ее будущий муж отказался отдать ей годовую премию. Историю несостоявшихся супругов рассказал SCMP.

Деньги от жениха потребовали родители невесты. Мужчина отказал, объяснив, что его финансовое положение не позволяет ему это сделать и в противном случае ему придется сильно изменить свой привычный образ жизни. Невеста же заявила, что поступок говорит о нелюбви к ней, и рассталась с женихом.

Недолго думая, она вышла замуж за другого – давнего знакомого, позднее объяснив это тем, что родители надеялись выдать ее замуж "как можно быстрее, так как они уже все спланировали". "Неважно, за кого я выйду замуж", – добавила она.

Вырос после операции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Джейми Конноли из Австралии смог вырасти на 45 сантиметров, будучи уже взрослым. Как рассказало издание Birmingham Live, в подростковом возрасте он был очень маленького роста – 125 сантиметров. Однажды в процессе очередного обследования врачи выяснили, что задержка развития кроется в опухоли, которая растет в мозгу.

Молодому человеку сделали операцию, после которой его рост увеличился на 45 сантиметров. Сейчас мужчине 35 лет, он перенес еще три хирургических вмешательства, и на сегодняшний день его рост составляет 170 сантиметров.

В полицию на украденной машине

Житель Калифорнии Кит Честейн заработал одиннадцатый за полтора месяца арест, приехав в полицейский участок на... угнанной машине.

По данным Fox News, мужчина долгое время был не в ладах с законом: с 19 февраля его арестовывали 10 раз и предъявили почти 30 обвинений. Но самым странным оказался последний случай: полицейские задержали ранее украденный грузовик, и, к их удивлению, за рулем оказался Честейн.

Выяснилось, что мужчине нужно было съездить в участок и забрать свои вещи, оставшиеся там после последнего ареста. И Кит не придумал ничего лучше, чем добраться туда на свежеугнанной машине.

Уточняется, что мужчина вновь оказался за решеткой.