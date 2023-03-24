Дивный мир за неделю: джакузи с пумой, побег за блинами и пощечина от питона

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.



Побег за блинами

Двое заключенных из Вирджинии (США) сбежали из тюрьмы в блинную. Мужчины прорыли тоннель с помощью изделия, созданного из металлического предмета и зубной щетки, пишет New York Post.

После этого они перелезли через стену и скрылись. О побеге стало известно, когда посетители одной из закусочных обратились в полицию и сообщили о двух заключенных, спокойно обедающих в зале. В итоге их смогли поймать и арестовать. Беглецам теперь грозит дополнительный срок за желание внепланово перекусить на свободе.

В джакузи с пумой

В Колорадо (США) пума напала на супругов, которые отдыхали в джакузи возле дома, сообщили в департаменте природных ресурсов штата.

Известно, что семья арендовала дом в лесу и решила поваляться в воде среди деревьев. В какой-то момент мужчина почувствовал, что кто-то вцепился в его голову. Вместе с женой он начал брызгать в сторону животного водой и кричать, чтобы отпугнуть хищника. В итоге пума забралась на холм и долго наблюдала за парой, так что людям удалось быстро выбраться из воды и забежать в дом. Уточняется, что сотрудники департамента ведут поиски хищника.

Укус питона

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Joey Zayne

В австралийских джунглях питон напал на туриста, укусив его за лицо, сообщает News.com. Змея встретилась Джоэлю Херрингтону и его друзьями, когда они шли к водопаду: она свисала с дерева. Уточняется, что питон мог охранять территорию и по этой причине напал на мужчину.

По словам мужчины, это было похоже на "кровавую пощечину", которая сбила его с ног. Инцидент заставил забеспокоиться местных жителей, поскольку нападение случилось на популярном туристическом маршруте.

Странный бизнес 18+

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bambi.isenbobs

Бамби Лав из Великобритании решила стать моделью для взрослых на одном из видеоресурсов, но неожиданно для самой себя стала зарабатывать тысячи фунтов стерлингов на совсем не эротических запросах, сообщает Daily Star.

В большей степени деньги ей приносят просьбы позаниматься на камеру обычными повседневными делами. Например, за видео, где Бамби просто чистит зубы, она получила 60 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей). К слову, за ролик, где она ходит по кусочкам хлеба, девушка выручила 100 фунтов (больше 9 тысяч рублей). В целом на таких запросах девушка ежемесячно зарабатывает до 17 тысяч (более 1,5 миллиона рублей).

Тюрьма в шкафу

Правоохранители из штата Теннесси освободили женщину, похищенную ее экс-возлюбленным. Как рассказал Independent, мужчина украл ее и удерживал... в шкафу. Похититель не выпускал женщину в туалет, мало кормил и разрешал выходить из шкафа максимум на час в день.

В итоге пострадавшей удалось сбежать через два месяца: она смогла сообщить о случившемся рабочему на улице, попросила вызвать полицию, и пока они не приехали, пряталась на стройке неподалеку. Истощенную женщину отправили в больницу, а мужчину арестовали и возбудили против него уголовное дело.