Юрист рассказала о проблемах, которые ждут Анджелину Джоли и Джонни Деппа из Питера

Пара из Санкт-Петербурга перед свадьбой официально сменила свои имена на звездные. Теперь жениха по паспорту зовут Джонни Депп, а невесту – Анджелина Джоли. Свое решение влюбленные объяснили желанием, чтобы об их свадьбе многие узнали. Рассказываем подробности, а также разбираемся, с какими юридическими сложностями они могут столкнуться.
"Родителей поставили перед фактом"
Еще недавно 34-летнего Джонни Деппа из Санкт-Петербурга звали Игорем Ректором, а его 27-летнюю избранницу – Екатериной Кирпичниковой. Жених по профессии художник и дизайнер, невеста работает психологом. Пара познакомилась на тренинге личностного роста.
"Встречались четыре года, а потом я на Дворцовой встал перед ней на одно колено. Предложение было классическим, но для нее неожиданным. Катя, ой, Анджелина, сразу согласилась", – рассказал жених в интервью "Комсомольской правде".
После помолвки влюбленным пришла идея привнести в союз креатив. За помощью они обратились в пиар-агентство, где им и подобрали звучные имена, а также помогли все организовать.
Новоиспеченный Джонни Депп объяснил, что сегодня каждый креативит, как может. Кроме того, влюбленных интересует медийная известность.
"Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие", – признался мужчина.
Свадьба пары назначена на 8 сентября. Жених поделился, что в будущем они планируют завести ребенка. При этом на вопрос, какое отчество достанется его детям, ответил уклончиво, что время покажет.
В свою очередь, невеста рассказала, что пара больше склоняется к славянским именам для детей, а не голливудских звезд, сообщает "Газета.ру". Она также пояснила, что ее жених не стал переименовываться в Брэда Питта, экс-супруга настоящей Джоли, поскольку реальная актерская чета развелась. "В принципе, Джонни Депп и Анджелина Джоли – это одни из самых популярных актеров, на слуху, они много раз играли вместе, и, мне кажется, им суждено быть вместе", – рассуждает девушка.
Она добавила, что пока пара не решила, менять ли обратно имена на те, которые им были даны при рождении.
Могут быть неприятности?
В будущем пара может столкнуться с проблемами при устройстве на официальную работу. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.
"По закону любой гражданин может обратиться в органы ЗАГСА с заявлением и поменять фамилию, имя, отчество, законом это не запрещено", – объясняет специалист.
Ярмуш также отметила, что изменение фамилии и имени не добавит сложностей с оформлением визы, загранпаспорта и других документов. Просто для этого придется дополнительно предоставлять свидетельство о перемене данных.
"Но для получения работы и трудоустройства могут возникнуть вопросы", – считает эксперт.
Также в будущем паре придется подумать о том, какую фамилию и отчество дать своим детям.
Пара может в любой момент вернуть свои собственные данные, это не запрещено законом, добавила юрист. Для этого им нужно будет заплатить госпошлину, получить свидетельство о перемене имени и новые паспорта.