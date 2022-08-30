Юрист рассказала о проблемах, которые ждут Анджелину Джоли и Джонни Деппа из Питера

Пара из Санкт-Петербурга перед свадьбой официально сменила свои имена на звездные. Теперь жениха по паспорту зовут Джонни Депп, а невесту – Анджелина Джоли. Свое решение влюбленные объяснили желанием, чтобы об их свадьбе многие узнали. Рассказываем подробности, а также разбираемся, с какими юридическими сложностями они могут столкнуться.



"Родителей поставили перед фактом"

Еще недавно 34-летнего Джонни Деппа из Санкт-Петербурга звали Игорем Ректором, а его 27-летнюю избранницу – Екатериной Кирпичниковой. Жених по профессии художник и дизайнер, невеста работает психологом. Пара познакомилась на тренинге личностного роста.

"Встречались четыре года, а потом я на Дворцовой встал перед ней на одно колено. Предложение было классическим, но для нее неожиданным. Катя, ой, Анджелина, сразу согласилась", – рассказал жених в интервью "Комсомольской правде".

После помолвки влюбленным пришла идея привнести в союз креатив. За помощью они обратились в пиар-агентство, где им и подобрали звучные имена, а также помогли все организовать.





Джонни Депп жених А что в этом такого? У многих звезд сейчас псевдонимы. Имя – это бренд. Эти имена нам понравились, отчества мы оставили свои. Оказалось, что это не такой сложный процесс. Родители наше решение тоже приняли спокойно. По сути, мы поставили их перед фактом, это же наша жизнь.

Новоиспеченный Джонни Депп объяснил, что сегодня каждый креативит, как может. Кроме того, влюбленных интересует медийная известность.

"Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие", – признался мужчина.

Свадьба пары назначена на 8 сентября. Жених поделился, что в будущем они планируют завести ребенка. При этом на вопрос, какое отчество достанется его детям, ответил уклончиво, что время покажет.





Джонни Депп жених Главное, чтобы дети знали, кто их папа, а не что написано в паспорте.

В свою очередь, невеста рассказала, что пара больше склоняется к славянским именам для детей, а не голливудских звезд, сообщает "Газета.ру". Она также пояснила, что ее жених не стал переименовываться в Брэда Питта, экс-супруга настоящей Джоли, поскольку реальная актерская чета развелась. "В принципе, Джонни Депп и Анджелина Джоли – это одни из самых популярных актеров, на слуху, они много раз играли вместе, и, мне кажется, им суждено быть вместе", – рассуждает девушка.

Она добавила, что пока пара не решила, менять ли обратно имена на те, которые им были даны при рождении.



Могут быть неприятности?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В будущем пара может столкнуться с проблемами при устройстве на официальную работу. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

"По закону любой гражданин может обратиться в органы ЗАГСА с заявлением и поменять фамилию, имя, отчество, законом это не запрещено", – объясняет специалист.





Мария Ярмуш юрист Но в данном случае пара взяла себе фактически чужие имена, фамилии, причем очень известных людей. Это, в принципе, можно, им не могли отказать в регистрации перемены, так как это не товарный бренд. Но при этом какой посыл делают люди в общество, например своему работодателю?

Ярмуш также отметила, что изменение фамилии и имени не добавит сложностей с оформлением визы, загранпаспорта и других документов. Просто для этого придется дополнительно предоставлять свидетельство о перемене данных.

"Но для получения работы и трудоустройства могут возникнуть вопросы", – считает эксперт.

Также в будущем паре придется подумать о том, какую фамилию и отчество дать своим детям.





Мария Ярмуш юрист Сейчас закон позволяет выбирать фамилии и отчества для своего ребенка, с этим тоже проблем нет. Вот только когда их дети вырастут и пойдут в школу, над ними просто могут подшучивать.

Пара может в любой момент вернуть свои собственные данные, это не запрещено законом, добавила юрист. Для этого им нужно будет заплатить госпошлину, получить свидетельство о перемене имени и новые паспорта.