У москвича списали с карты почти 5 миллионов рублей за долги его полного тезки

Житель столицы Михаил пожаловался, что лишился крупной суммы из-за ошибки приставов. В один не очень прекрасный день он обнаружил на своей банковской карте задолженность в размере почти пяти миллионов рублей. По словам мужчины, настоящим должником является его полный тезка из Ставрополя, с которым у него уже был неприятный опыт в прошлом. Разбираемся в истории москвича и рассказываем, как избавиться от чужих долгов.



Двойник на миллион

Несколько лет назад москвич Михаил решил продать свой автомобиль. Вместе с покупателем он приехал в отделение ГИБДД, чтобы переоформить машину, но оказалось, что это сделать невозможно.

"Выясняется, что у меня в Ставрополе, где я не был никогда, появились долги, какие-то штрафы, поэтому я нашел в соцсетях своего однофамильца. Не просто однофамильца, а мою зеркальную копию: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. Единственное, что нас отличает, – это прописка, место рождения и номер паспорта", – пояснил мужчина Москве 24.

По словам Михаила, двойник из Ставрополя хорошо отреагировал на просьбу. Он оплатил штрафы и ходил к судебным приставам, чтобы задолженность побыстрее пропала из базы данных, так как покупатель автомобиля не мог долго ждать. Спустя некоторое время Михаилу снова пришлось вспомнить о своем злосчастном тезке. Уже на другом автомобиле мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции и, пробив его по базе, опять обнаружили штрафы.

"Я законопослушный гражданин, штрафы всегда сразу оплачиваю и даже случайно пару раз оплачивал его штрафы", – рассказывает москвич.



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В итоге мужчина попросил приставов добавить его в базу однофамильцев, чтобы подобных случаев больше не повторялось. В течение нескольких следующих лет он жил спокойно и даже успел потерять контакты своего тезки, так как сменил телефон. Но недавно москвичу пришлось снова недобрым словом вспомнить ставропольского знакомого.





Михаил житель столицы Просыпаюсь и вижу, что у меня списано чуть более 100 тысяч рублей, – все, которые были. Больше денег на карте у меня не было. Я сразу понимаю, откуда ноги растут, потому что у меня это не первый раз. Я открываю сайт Федеральной службы судебных приставов и вижу, что у моего зеркального однофамильца долг на 4 миллиона 800 тысяч рублей. После этого смотрю в свою карту на телефоне и вижу, что у меня не просто ноль, а минус четыре миллиона 700 тысяч. Я в шоке.

После такого мужчина сразу позвонил уже знакомым приставам в Ставрополь. Они сказали, что ему необходимо сделать выписку из банка, чтобы деньги не ушли на покрытие долгов.

"Я уже подумываю сменить фамилию. Но это столько документов надо поменять, целую кучу – все дипломы, аттестаты", – пожаловался Михаил.

Собеседник Москвы 24 предположил, что его полный тезка, возможно, взял какой-то большой кредит, поэтому задолжал такую крупную сумму, или же развелся с женой и теперь должен ей денег. Чтобы вернуть свои кровно заработанные средства, Михаил переслал все необходимые документы приставам. К счастью для москвича, многомиллионный долг у него уже списали, а также вернули снятые с его карточки деньги.

В отделе по взаимодействию со СМИ ФССП России пояснили Москве 24, что такая ситуация возникла вследствие совпадения персональных данных пострадавшего москвича и должника из Ставрополя.

"В связи со списанием денежных средств судебным приставом-исполнителем УФССП России по Ставропольскому краю приняты меры к возврату удержанной суммы в полном объеме. В настоящее время денежные средства направлены на счет гражданина, не являющегося должником", – рассказали в пресс-службе.

В ФССП добавили, что в подобных случаях "должникам" следует проверить все имеющиеся задолженности на сайте ведомства. Через сервис также можно получить информацию об отделе судебных приставов и контактные данные сотрудника, возбудившего исполнительное производство.

После этого следует обратиться в территориальный орган ФССП либо непосредственно к судебному приставу-исполнителю с заявлением об ошибочной идентификации, к нему необходимо приложить копию паспорта, СНИЛС и ИНН. После получения всех документов задолженность должна быть снята, а списанные деньги – возвращены владельцу, добавили в ФССП.



Долг платежом красен?

Акция "Узнай о своих долгах" в столичном метро. Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Депутат Мосгордумы и бывший судебный пристав Евгений Ступин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал случай с москвичом. По его мнению, часто проблема с однофамильцами возникает из-за того, что банки, списывая деньги с должников, не сверяют полностью все данные человека.

"Формально пристав указывает все данные, но банки фактически концентрируются только на некоторых данных: фамилии, имени, отчестве и еще каком-нибудь параметре. Полной сверки, к сожалению, не происходит. Особенно этим грешат небольшие банки", – подчеркнул депутат.





Евгений Ступин депутат Мосгордумы, бывший судебный пристав Это вопрос взаимодействия УФССП России и банков. Поэтому, возможно, нужно менять программное обеспечение в их базе или пересмотреть договоренности.

Адвокат Светлана Вихлянцева в разговоре с Москвой 24 также отметила, что история с "чужими долгами" достаточно распространенная.

"Даже когда пользуешься сервисами на сайте судебных приставов, там есть информация о том, что ваши данные могут совпадать с информацией другого человека вплоть до года рождения. Поэтому в случае, если вы видите задолженность, хотя ее не должно быть, то нужно обращаться к местным судебным приставам", – пояснила она.





Светлана Вихлянцева адвокат Если судебные приставы будут отказывать, то можно жаловаться в вышестоящие инстанции, чтобы добиться справедливости, если человек не является должником.

Вихлянцева полагает, что в ситуации с москвичом мог сыграть человеческий фактор, когда сотрудники банка неверно считали исполнительный лист для списания денежных средств с должника.

"Если в банк приходит информация и требования от приставов произвести списание, то они действуют согласно своим внутренним регламентам и закону об исполнительном производстве. Исполнительный лист является документом, который они должны исполнить. Иногда бывает случаи, когда не все данные в листе заполнены, например дата рождения, и они такой документ не принимают", – добавила адвокат.

Собеседница Москвы 24 уверена: благодаря тому, что москвич вовремя заметил задолженность и оперативно обратился к приставам, его ситуация разрешилась положительным образом без особых затруднений.



Анатолий Федотов, Наталья Чепрукова