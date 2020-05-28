У москвича списали с карты почти 5 миллионов рублей за долги его полного тезки

Житель столицы Михаил пожаловался, что лишился крупной суммы из-за ошибки приставов. В один не очень прекрасный день он обнаружил на своей банковской карте задолженность в размере почти пяти миллионов рублей. По словам мужчины, настоящим должником является его полный тезка из Ставрополя, с которым у него уже был неприятный опыт в прошлом. Разбираемся в истории москвича и рассказываем, как избавиться от чужих долгов.
Двойник на миллион
Несколько лет назад москвич Михаил решил продать свой автомобиль. Вместе с покупателем он приехал в отделение ГИБДД, чтобы переоформить машину, но оказалось, что это сделать невозможно.
"Выясняется, что у меня в Ставрополе, где я не был никогда, появились долги, какие-то штрафы, поэтому я нашел в соцсетях своего однофамильца. Не просто однофамильца, а мою зеркальную копию: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. Единственное, что нас отличает, – это прописка, место рождения и номер паспорта", – пояснил мужчина Москве 24.
По словам Михаила, двойник из Ставрополя хорошо отреагировал на просьбу. Он оплатил штрафы и ходил к судебным приставам, чтобы задолженность побыстрее пропала из базы данных, так как покупатель автомобиля не мог долго ждать. Спустя некоторое время Михаилу снова пришлось вспомнить о своем злосчастном тезке. Уже на другом автомобиле мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции и, пробив его по базе, опять обнаружили штрафы.
"Я законопослушный гражданин, штрафы всегда сразу оплачиваю и даже случайно пару раз оплачивал его штрафы", – рассказывает москвич.
В итоге мужчина попросил приставов добавить его в базу однофамильцев, чтобы подобных случаев больше не повторялось. В течение нескольких следующих лет он жил спокойно и даже успел потерять контакты своего тезки, так как сменил телефон. Но недавно москвичу пришлось снова недобрым словом вспомнить ставропольского знакомого.
После такого мужчина сразу позвонил уже знакомым приставам в Ставрополь. Они сказали, что ему необходимо сделать выписку из банка, чтобы деньги не ушли на покрытие долгов.
"Я уже подумываю сменить фамилию. Но это столько документов надо поменять, целую кучу – все дипломы, аттестаты", – пожаловался Михаил.
Собеседник Москвы 24 предположил, что его полный тезка, возможно, взял какой-то большой кредит, поэтому задолжал такую крупную сумму, или же развелся с женой и теперь должен ей денег. Чтобы вернуть свои кровно заработанные средства, Михаил переслал все необходимые документы приставам. К счастью для москвича, многомиллионный долг у него уже списали, а также вернули снятые с его карточки деньги.
В отделе по взаимодействию со СМИ ФССП России пояснили Москве 24, что такая ситуация возникла вследствие совпадения персональных данных пострадавшего москвича и должника из Ставрополя.
"В связи со списанием денежных средств судебным приставом-исполнителем УФССП России по Ставропольскому краю приняты меры к возврату удержанной суммы в полном объеме. В настоящее время денежные средства направлены на счет гражданина, не являющегося должником", – рассказали в пресс-службе.
В ФССП добавили, что в подобных случаях "должникам" следует проверить все имеющиеся задолженности на сайте ведомства. Через сервис также можно получить информацию об отделе судебных приставов и контактные данные сотрудника, возбудившего исполнительное производство.
После этого следует обратиться в территориальный орган ФССП либо непосредственно к судебному приставу-исполнителю с заявлением об ошибочной идентификации, к нему необходимо приложить копию паспорта, СНИЛС и ИНН. После получения всех документов задолженность должна быть снята, а списанные деньги – возвращены владельцу, добавили в ФССП.
Долг платежом красен?
Депутат Мосгордумы и бывший судебный пристав Евгений Ступин в разговоре с Москвой 24 прокомментировал случай с москвичом. По его мнению, часто проблема с однофамильцами возникает из-за того, что банки, списывая деньги с должников, не сверяют полностью все данные человека.
"Формально пристав указывает все данные, но банки фактически концентрируются только на некоторых данных: фамилии, имени, отчестве и еще каком-нибудь параметре. Полной сверки, к сожалению, не происходит. Особенно этим грешат небольшие банки", – подчеркнул депутат.
Адвокат Светлана Вихлянцева в разговоре с Москвой 24 также отметила, что история с "чужими долгами" достаточно распространенная.
"Даже когда пользуешься сервисами на сайте судебных приставов, там есть информация о том, что ваши данные могут совпадать с информацией другого человека вплоть до года рождения. Поэтому в случае, если вы видите задолженность, хотя ее не должно быть, то нужно обращаться к местным судебным приставам", – пояснила она.
Вихлянцева полагает, что в ситуации с москвичом мог сыграть человеческий фактор, когда сотрудники банка неверно считали исполнительный лист для списания денежных средств с должника.
"Если в банк приходит информация и требования от приставов произвести списание, то они действуют согласно своим внутренним регламентам и закону об исполнительном производстве. Исполнительный лист является документом, который они должны исполнить. Иногда бывает случаи, когда не все данные в листе заполнены, например дата рождения, и они такой документ не принимают", – добавила адвокат.
Собеседница Москвы 24 уверена: благодаря тому, что москвич вовремя заметил задолженность и оперативно обратился к приставам, его ситуация разрешилась положительным образом без особых затруднений.
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