Как авиакомпания UTair оказалась в долговой яме

Одна из крупнейших российских авиакомпаний – UTair – испытывает серьезные финансовые трудности. Согласно аудиторскому заключению компании Ernst&Young, в 2018 году перевозчик понес чистый убыток в 22 миллиарда рублей и утратил способность расплачиваться по кредитам. Аудитор засомневался, что компания сможет продолжать свою деятельность. В то же время в самой UTair заявили, что не планируют уходить с рынка и продолжат выполнять все полеты по расписанию. Разбираемся, почему перевозчик оказался в долговой яме и может ли это сказаться на пассажирах.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Финансовые трудности?

Компания Ernst&Young сделала аудиторское заключение по финансовому состоянию авиакомпании UTair. Результаты исследования опубликованы на сайте перевозчика. В нем говорится, что авиакомпания и ее дочерние предприятия в 2018 году понесли чистые убытки на сумму почти 22 миллиарда рублей. Не спасло ситуацию и увеличение пассажиропотока почти на девять процентов – до 7,9 миллиона человек.

Чтобы обеспечить бесперебойное выполнение полетов, компании пришлось просрочить выплаты процентов по семилетним кредитам. А долгов у UTair накопилось больше, чем стоит сам перевозчик. Такое положение компании объясняется кризисом 2014–2015 годов. При этом в 2018 году ситуация усугубилась из-за роста цен на авиатопливо, полагают аудиторы. Анализируя данные, они засомневались, что компания способна "продолжать свою деятельность непрерывно".

Пытаясь спасти положение дел, перевозчик предложил реструктурировать свои долги. Переговоры с кредиторами пока продолжаются. Согласно заключению Ernst&Young, предполагается, что выплачивать задолженности UTair будет до 35 лет. На данный момент известно, что авиакомпания задолжала по кредитам и займам 65,8 миллиарда рублей.

В самой авиакомпании с пессимистичным настроем аудитора не согласны. Президент перевозчика Павел Пермяков заявил, что UTair "будет совершать все полеты по расписанию". "Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", – заверил он.

Один из крупнейших перевозчиков

Фото: ТАСС/Владислав Карпов

Группа UTair начала свою деятельность в 1991 году. Вместе с многочисленными дочерними структурами, включая "ЮТэйр" – Вертолетные услуги", авиакомпания образует один из крупнейших в России авиахолдингов. По объему пассажиропотока перевозчик занимает пятое место после "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний" и S7 Airlines.

Штаб-квартира перевозчика расположена в Сургуте. А крупнейший узловой аэропорт UTair – во Внукове. За сутки авиакомпания выполняет до 300 рейсов в 100 направлениях. Перевозчик также имеет крупнейший в мире по размерам и грузоподъемности действующий вертолетный флот, работающий как в России, так и в других странах и континентах. Согласно сайту UTair, в парк компании на сегодняшний день входят 74 самолета.

Перевозчик выполняет рейсы в Сибири и за Уралом, куда другие авиакомпании не летают. При этом самолеты UTair летают и за рубеж. С декабря 2018 минимальная стоимость проезда составляет лишь 900 рублей. А в январе авиакомпания объявила, что в 2019 году откроет 13 уникальных маршрутов в регионах. Правда, не обошлось без закрытий. Перевозчик отказался от полетов до Нальчика и от маршрута Тюмень – Сочи.

Что может ждать авиакомпанию?

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров рассказал Москве 24, что, даже если предположить, что UTair все же обанкротится, пассажирам авиакомпании не стоит беспокоиться. Как и в случае с разорившимся в 2015 году "Трансаэро", людей либо перевезут, либо вернут им деньги за билеты.

Эксперт также уверен, что некоторые маршруты UTair заинтересуют других авиаперевозчиков. Правда, не все.





Роман Гусаров главный редактор портала AVIA.RU Может, и не сразу, но найдутся авиакомпании, желающие подобрать соответствующую авиатехнику для того, чтобы выполнять полеты и по остальным направлениям UTair.

Что касается вертолетного бизнеса, Гусаров полагает, что его необходимо сохранить. "Его точно никто не сможет заместить. Думаю, в случае, если самолетные перевозки прекратятся, вертолетные будут сохранены. Но будет ли это UTair или уже компания с другим названием – пока не известно", – предположил эксперт.

В свою очередь, глава аналитической службы отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что у UTair в ближайшее время проблем не будет. "Наступает высокий сезон, выручка значительно растет. Компания будет в состоянии выполнять все свои обязательства перед кредиторами. На ближайшую перспективу для авиаотрасли все выглядит достаточно позитивно", – подчеркнул он.





Олег Пантелеев глава аналитической службы отраслевого агентства "АвиаПорт" Конечно, существуют риски, связанные с возобновлением роста цен на авиатопливо или с падением курса рубля. Но пока все внушает достаточно серьезный оптимизм.

Он также рассказал про, по его мнению, сложности UTair, связанные с самолетами. После кризиса 2014–2015 годов авиакомпания вывела из эксплуатации довольно большое количество самолетов, полагает эксперт, и с тех пор не покупала новые. Нынешнее увеличение количества рейсов и появление новых маршрутов происходит за счет повышения нагрузки на имеющийся парк воздушных судов.

Перевозчик планировал закупить новые самолеты, но от этого пришлось отказаться сразу по двум причинам, рассказал Пантелеев. Во-первых, из-за финансовых трудностей, во-вторых, потому что UTair планировала купить несколько Boeing-737-MAX-8, эксплуатация которых временно приостановлена из-за возможных конструкторских дефектов.





Олег Пантелеев глава аналитической службы отраслевого агентства "АвиаПорт" Реструктуризация задолженностей предполагает довольно болезненные для кредиторов списания части долга. Окончательное решение компании кредиторов пока не озвучили. Есть те, кто считает, что банкротство перевозчика было бы лучшим выходом.

Эксперт добавил, что в нынешних условиях авиакомпании трудно будет привлечь новые инвестиции. "Вряд ли сейчас найдутся желающие купить компанию, обремененную такими долгами. С подобными задолженностями UTair могут продать, условно говоря, за рубль. Есть еще вариант, что кто-то будет рассматривать вариант конвертации долга в капитал, то есть вхождение крупнейших кредиторов в капитал компании на тех или иных условиях. Такую схему в свое время предлагали для "Трансаэро". Возможно, кого-то подобный вариант заинтересует", – заключил он.