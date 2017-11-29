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Общество

29 ноября 2017, 18:31

В столице назвали победителей конкурса "Москва – не просто город"

общество город туризм

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В столице наградили лауреатов открытого конкурса на лучший текст о туризме "Москва – не просто город". Победителей поздравила начальник управления департамента спорта и туризма Екатерина Борисова. За призовые места могли бороться все желающие − как журналисты, так и блогеры, пишущие о туризме и путешествиях.

Экспертный совет жюри выявил сильнейших участников в номинациях "Лучшая фотоистория", "Лучший видеорепортаж" (ТВ), "Лучший аудиорепортаж" (радио), "Лучшая публикации в интернет-издании" и "Лучший блог/Лучшая соцсеть".

Фото: Артем Козловский

Фотоистория: Фоторепортаж

  1. Сергей Киселев;
  2. Денис Паршков;
  3. Борис Пучков.

Видеорепортажи: ТВ
  1. Виталий Калашников;
  2. Екатерина Храмкина;
  3. Катерина Петрова.

Аудиорепортажи: радио
  1. Полина Ермолаева;
  2. Виктория Карташева;
  3. Виктория Юрьевна Королёва.

Лучшие публикации в интернет-издании: статья
  1. Милолика Третьякова;
  2. Ольга Севрюгина;
  3. Вячеслав Викторович Астафьев.

Молодые журналисты о туризме: блоги, соцсети
  1. Анастасия Субботина;
  2. Игорь Андреев;
  3. Алексей Бобровский.

Оценивали работы участников руководитель направления по работе с комьюнити в сервисе по поиску попутчиков BeepCar, основатель проекта TripSecrets и руководитель фестиваля Trip Secrets Fest Анастасия Репрева, фотограф и блогер Айгуль Вишня (@vi66nya), оператор и кинорежиссер, автор документальных фильмов, член Российского географического общества Максим Арбугаев, гендиректор компании Russia CityPass, член правления Российского союза туриндустрии Александр Митяев и PR и маркетинг директор "Москва Медиа" Мария Михайлова.

Портал Москва 24 поздравляет с победой коллег − Сергея Киселева из АГН "Москва", журналиста телеканала "Москва 24" Виталия Калашникова и Полину Ермолаеву, которая представляла радиостанцию "Москва FM".

Департамент спорта и туризма Москвы объявил конкурс 1 ноября. До 23-го числа участники присылали заявки. По словам организаторов, главные задачи конкурса – выявить лучшие издания в сфере популяризации событийного туризма Москвы, а также повысить привлекательность российской столицы.

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