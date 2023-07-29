Простые способы подготовить ребенка к посещению стоматолога

Посещать с детьми стоматолога необходимо. Однако осмотр или лечение могут быть сорваны, если ребенок закапризничает, не захочет сидеть в кресле и не откроет рот. Москва 24 расскажет, что взрослым важно предпринять еще до посещения малышом врача и что нельзя делать во время визита.

До приема

К посещению стоматолога ребенка важно подготовить заранее – лучше за неделю. Иначе событие может вызвать у него сильный стресс, рассказала Москве 24 детский стоматолог Ирина Никитина.

Необходимо сообщить, что вы пойдете к доктору, который просто "посчитает зубки". Однако если в тот же визит планируется лечение, не стоит обманывать и говорить, что врач "только посмотрит". Объясните все: стоматолог будет "выгонять микробов", возможно, поставит специальную "заморозку", и это непривычное чувство, но оно быстро пройдет.



Ирина Никитина детский стоматолог Объясняя, что будет происходить в кабинете, не стоит пугать ребенка "опасными" словами: "укол", "иголка", "шприц", "сверлить". Вместо них у нас есть "варенье", "заморозка". И мы, "зубные феи", чистим, моем, но не сверлим.

Стоит также рассказать о моторчике, который вращает щетку и при этом жужжит, чтобы ребенок не пугался звука инструментов. Самим же родителям надо помнить, что современный процесс анестезии стал более щадящим, так что большинство детей даже ничего не замечают. Главное – не пугать их.

Именно поэтому не надо упоминать при малыше о своем негативном опыте посещения стоматологов. Следует помнить, что дети быстро примеряют страх взрослых на себя, поэтому, если есть боязнь врачей, с ребенком лучше пойти более храброму взрослому, посоветовала Никитина.

Еще один важный момент – выбирать удобное время для посещения стоматолога.

"Малыш должен быть сытым и выспавшимся, а вы не должны никуда спешить, чтобы не нервничать и уделить ребенку достаточно времени. Тем более что после посещения врача он наверняка захочет побыть с вами и поделиться впечатлениями", – отметила эксперт.

Во время приема

Не стоит вести ребенка к стоматологу с целой группой поддержки и заходить в кабинет большой толпой. Ребенку будет трудно удерживать внимание на лечении и спокойно сидеть в кресле, а доктору – сложно работать, отметила Никитина.



Ирина Никитина детский стоматолог Взрослый, который останется в кабинете, должен вести себя спокойно и уверенно, чтобы ребенок чувствовал себя так же. Верьте в своего малыша: у него все получится. И ни в коем случае не говорите при нем фразы: "Он не дастся, не откроет рот, мы не сможем". Не давайте ему установки на проигрыш.

Врач добавила, что многие дети выдают бурные эмоциональные реакции в процессе лечения. Это связано с тем, что процессы возбуждения в центральной нервной системе преобладают над процессами торможения. Взрослым в такие моменты важно не поддаваться панике, не показывать свои эмоции, говорить спокойно.

Кроме того важно, чтобы сопровождающий сам доверял стоматологу. Видя позитивный контакт между взрослыми, ребенок сможет расслабиться, пояснила врач.

Если же успокоить малыша никак не получается и он не дает себя лечить, ни в коем случае нельзя удерживать его в кресле насильно, ругать и стыдить. Следует отправиться домой и повторить попытку чуть позже.

При положительном результате – осмотр провели, зуб вылечили – надо обязательно похвалить героя и сказать, как вы им гордитесь, заключила стоматолог.