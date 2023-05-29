Три главные ошибки, которые разрушают отношения

Когда отношения разваливаются, можно смириться и расстаться по абстрактной причине "не сошлись характерами". Но очень часто их можно спасти, если перестать делать определенные ошибки. О самых распространенных из них читайте в материале Москвы 24.

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Одна из самых разрушающих ошибок в отношениях – это обесценивание, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Чапчикова.



Екатерина Чапчикова психолог Вступая в отношения, мы ищем принятие себя партнером, нам очень важно быть в его глазах хорошими. И если он начинает негативно на нас реагировать, постоянно критикует, указывает на недостатки, это не только подрывает нашу самооценку, но и отбивает желание общаться с ним.

Один из вариантов развития таких отношений: партнер, не получающий поддержки от любимого человека, просто начнет искать ее в общении с кем-то другим.

Более устойчивые союзы, по исследованиям психологов, у тех пар, которые научились ценить в партнере лучшие черты и эмоционально поддерживать друг друга, объяснила Чапчикова.

Делай как я

Еще одна ошибка, испытание которой отношения могут не выдержать, – бескомпромиссность партнера. Трудно идти рука об руку по жизни с человеком, который заставляет придерживаться только его пути.



Екатерина Чапчикова психолог Партнерам очень важно с уважением выслушивать мнение друг друга, идти на компромиссы и всегда находить решение, которое будет приемлемо для обоих.

Если один из партнеров считает свою точку зрения единственно верной, постоянно учит другого, считает его неправым и пытается решать за него все – отношения под угрозой.

Любовь без границ

Какой бы безграничной ни была любовь, нарушение одним партнером личных границ другого легко может уничтожить любовь.

Бесконечные попытки контролировать, связанные, как правило, с ревностью, эмоционально выматывают. Находящийся под контролем вынужден жить с тем, что любимый человек ему не доверяет.



Екатерина Чапчикова психолог К тому же он просто теряет ощущение свободы и личного пространства. Все разговоры становятся похожи на допрос, любые действия вызывают подозрения, а переписки и список друзей тщательно проверяются.

Тем, кто пытается установить эмоциональный контроль над партнером, хорошо бы попробовать разобраться, с чем это связано. Если же вторая половинка дает реальные поводы для ревности – стоит вместе обсудить эту ситуацию и разобраться в причинах, отметила Чапчикова.

По ее словам, каждой паре необходимо развивать и укреплять отношения. А когда возникают какие-то сложности, важно не замыкаться в себе и отдаляться друг от друга, а пытаться понять, что происходит. Еще лучше – обратиться за помощью к специалисту.