Напугавшая интернет тренер по грудничковому плаванию рассказала о своей методике

В интернете распространился ролик, на котором тренер по плаванию из Краснодара проводит в бассейне занятие с грудничком. В социальных сетях видео вызвало резонанс. Пользователей возмутило, что женщина подолгу крутит малыша во все стороны под водой, не давая отдышаться. Разбираемся, что это – необычная методика или опасная для здоровья детей практика.

Радикальные тренировки?

На кадрах, распространившихся в интернете, тренер по плаванию из Краснодара Елена Родионова крутит малыша в воде, потом поднимает его вверх-вниз за кисти рук, при этом окуная с головой в воду. Затем снова крутит кроху, а потом отпускает в свободное плавание под водой. Видео появилось несколько недель назад в Instagram центра, в котором женщина работает.

Однако известность ролик приобрел лишь несколько дней назад. Пользователей соцсетей удивила методика женщины. Многим она показалась грубой. А некоторые люди забеспокоились, что ребенку подолгу нечем дышать. На странице центра их также возмутили некоторые другие видео. В частности, то, на котором Елена подставила руки под ноги еще одного малыша, и он балансирует над водой. При этом мамы, которые водят детей заниматься к Родионовой, наперебой хвалят тренера.

"Лена – опытнейший тренер… Да, безусловно, это видео пугает тех, кто не в теме. Я и сама, конечно, впечатлена, чего уж там. Но Лена заслужила мое доверие за годы совместных тренировок. Вероятно, это какая-то радикальная методика, типа экстремального закаливания. Страшно, но работает же", – вступилась в Instagram за тренера мама одного из детей Ольга.



Екатерина мама, которая водит ребенка на занятия Родионовой Она – тренер от бога. Благодаря этому мы в два года научились плавать дельфином, а в три – всеми стилями. Многие этому просто не верят. А увидев, качают головой. Второго малыша я отдала с рождения. Как только покрестили – сразу к Елене.

Однако оптимизм мам разделяют не все. Некоторые пользователи распространили по социальным сетям видео занятий Родионовой с требованием их запретить. "Не отдавайте своих детей на мучения", – призвала комментатор Виктория. "Я думаю, у любого педиатра встанут волосы дыбом от просмотра вот этого кошмара. Я как врач и мама против вот такого издевательства над младенцами", – вторит ей пользовательница Галина.

"Уникальная методика"

Сама Елена рассказала Москве 24, что ее методика уникальна. "Я ее собирала 20 лет. Я 19 лет работаю в этой сфере. Периодически улучшаю упражнения. Ребенок на видео прошел курс подготовки, это не первое занятие. Обычные покатушки (занятия. – Прим. ред.) ни к чему не приводят. Это обычное плюхание, как в ванной. Это можно бесплатно дома делать. А то, чему я учу детей – это плавание. Мои дети не утонут ни в одном водоеме", – заверила она.



Елена Родионова тренер по грудничковому плаванию из Краснодара Ребенка я к этому подводила. Начинала с 10 ныряний, потом 20, 30. Постепенно я увеличиваю. Со временем у меня дети учатся задерживать дыхание более минуты и находиться под водой.

По ее словам, ничто не стоит на месте. "Вспомните, какие телефоны были 10 лет назад, а какие технологии сейчас. Почему плавание детей должно стоять на месте? Покатушки – это прошлый век. Человеческие возможности безграничны. Надо развивать их с рождения. Едва появившись на свет, малыш еще не умеет ползать, ходить, но уже умеет плавать... Я предлагаю это поддерживать", – подчеркнула женщина.

Родионова добавила, что мамы детей тревогу не бьют, так как "они видят, как ребенок развивается, видят, что все в порядке". Елена уверена, что для ребенка такая нагрузка нормальна. При этом она отметила, что имеет высшее педагогическое образование. "У меня много регалий. Но кичиться этим, я считаю, не стоит, нужно смотреть на работу человека", – добавила тренер.

"Мясорубка для детей?"

В Instagram представители одного из краснодарских бассейнов призвали остановить Елену. "Это не грудничковое плавание, это мясорубка с огромными последствиями для детей. Все, кто это видит, не оставайтесь в стороне! Пусть как можно больше людей увидят этот ужас", – подписали сотрудники бассейна ролик.

Врач, окончившая Санкт-Петербургскую педиатрическую академию, массажист и инструктор по грудничковому плаванию, занимающаяся реабилитацией детей, Наталья Шульга объяснила Москве 24, что грудничковое плавание полезно для "гармоничного развития ребенка".



Наталья Шульга врач и инструктор по грудничковому плаванию Большинство детей получают неизбежные родовые травмы шейного, грудного, даже поясничного отдела позвоночника. Следствие этих травм – либо повышенный тонус, либо пониженный. Вода – замечательное средство реабилитации, расслабления. Поэтому все движения, все упражнения в воде должны быть направлены на то, чтобы сократить время реабилитации после рождения ребенка.

Она добавила, что на занятиях малышей также обучают нырянию. "У ребенка до трех месяцев сохраняется эффект водолаза. То есть ребенок может задерживать дыхание, когда ему закрывают лицо полотенцем, либо опускают в воду. Это защитный рефлекс, чтобы ребенок при попадании молока матери в нос или в дыхательные пути через рот не захлебывался", – пояснила она.

Наталья добавила, что если научить малыша осознанно задерживать дыхание, то в дальнейшем он, став взрослее, не захлебнется при купании, мытье или плавании. Кроме того, такие занятия способствуют позитивному восприятию воды, без страха.

"Посмотрев видео (с занятиями Родионовой. – Прим. ред.), я поняла, что работает непрофессионал, человек без медицинского образования. Или так называемый тренер, который не соответствует образованию, которое он получил. Потому что, если бы этот человек знал анатомию и физиологию, он бы никогда не брал ребенка за кисти рук и не выполнял бы эти полоскательные движения. В таком возрасте кисти еще не приспособлены к тому, чтобы выдерживать собственный вес. А в воде вес увеличивается в разы", – сказала эксперт.

Она добавила, что при таких занятиях также вероятно повреждение плечевого сустава. Так как его удерживают только несколько связок и мышц, вывернуть или вывихнуть его "не составляет никаких проблем". А "однажды вывернутый сустав будет повторно рецидивировать на протяжении всей жизни".

"Что касается кульбитов с нырянием – ребенку надо давать продышаться, набрать воздух. То, что происходит здесь, иначе как садизмом не могу назвать. Здесь ребенка просто топят. Мозг еще очень подвержен внешнему влиянию. Соответственно, кислородное голодание может привести к отмиранию некоторых участков мозга", – возмутилась Шульга.

Упражнение со стоянием на ножках также поразило эксперта. Она полагает, что ставить малыша на ножки можно только после восьми-девяти месяцев. Эксперт предположила, что краснодарский тренер делала так упражнение на распрямление позвоночника. "Я тоже его делаю, но я держу ребенка за таз. Он не стоит на ножках. Это хорошее упражнение на прокачку мышц спины", – рассуждает она.

"Все, что я увидела, вызвало у меня боль. Что хотела показать тренер – какая она ловкая, как умеет жонглировать детьми? Но лучше пусть жонглирует апельсинами. В этом возрасте детям закладывают базис. Какое здоровье сформируется сейчас – с таким будут жить дальше", – предостерегла специалист.

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Возможные последствия

Наталья Шульга подчеркнула, что не может винить мам, которые водят своих детей на занятия Родионовой. "Все мамы хотят, чтобы их дети были особенными, чтобы они раньше всех начали говорить, ходить, чтобы они были гениальными. Но не такой ценой. Я желаю родителям все же относиться более придирчиво к выбору специалистов, которым они доверят своих детей", – сказала эксперт.

Москве 24 также удалось связаться с Анной Швыдко, мастером спорта по плаванию, педагогом физкультуры и спорта, руководителем Сибирского филиала Международной ассоциации поддержки и развития грудничкового и раннего плавания. Женщина более 23 лет работает с детьми.



Анна Швыдко руководитель Сибирского филиала Международной ассоциации поддержки и развития грудничкового и раннего плавания Действия Елены Родионовой ничего общего не имеют с грудничковым плаванием. То, что мы видим, можно назвать настоящей пыткой для маленького ребенка. Ее методы негуманны и вредны для здоровья и развития ребенка. К сожалению, Елена Родионова не слышит сообщество тренеров и не внемлет официальным обращениям от Ассоциации прекратить свои действия данного характера.

Она подчеркнула, что Ассоциация направит "официальные обращения в комитеты по делам несовершеннолетних, по правам ребенка и в прокуратуру". "Надеемся, что разум восторжествует, и насилие будет остановлено", – заключила Швыдко.

Тем временем, источник в правоохранительных органах сообщил Москве 24, что полиция начала доследственную проверку. В свою очередь, в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали Москве 24, что инициировали вопрос об изъятии у полиции материала "об опасных методах тренировок младенцев".

"В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшего и принятия процессуального решения. В рамках проверки будут изучены методы и условия проведения тренировок для младенцев", – говорится в сообщении.



Мария Шустрова, Дарья Васильцева