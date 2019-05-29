"Я работаю экскурсоводом на кладбище". О профессии, заработке и байках – от первого лица

В наше время экскурсии в Москве проводят не только по Арбату, Красной площади и Третьяковке. Все чаще москвичи и гости столицы стали интересоваться местными кладбищами и судьбами захороненных там людей. Мы поговорили с Юлией Косовой, одним из популярных экскурсоводов на Ваганьковском кладбище. Почему она выбрала эту профессию, чьи могилы чаще других интересуют посетителей и какие загадки скрывает Ваганьковское – в нашем репортаже.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каким вы представляете себе экскурсовода на кладбище? При знакомстве с Юлей даже не верится, что эта яркая, рыжеволосая и пышущая жизнью девушка ежедневно ходит между могилами и рассказывает о смерти. А ведь еще совсем недавно она строила свою карьеру в области торговли: руководила продажами, открывала магазины, выводила их из кризиса. Это продолжалось 15 лет, но в декабре 2018 года Юля сменила престижную, хорошо оплачиваемую офисную работу на зимний кладбищенский холод и резиновые сапоги. Девушка поняла, что именно здесь она сможет свободно распахнуть свои творческие крылья, – и не прогадала.

Мы встречаемся с экскурсоводом на ее родной территории – Ваганьковском кладбище. И, несмотря на всю скорбь этого места, Юля выходит к нам с широкой улыбкой и светится так же ярко, как и теплое солнце в этот майский денек.

Юля, если бы была возможность выбрать, возле какой могилы проводить интервью, какую бы ты выбрала?

Достаточно сложно определиться, но сейчас я бы выбрала Леонида Енгибарова (советский клоун-мим, выступавший в амплуа "грустный клоун". – Прим. ред.). Это за углом храма, там находится красивый памятник – клоун с дырявым зонтиком. Вообще у меня здесь много любимых могил, все зависит от настроения.

Последовав настроению Юлии, мы направились к могиле Леонида Енгибарова.

Почему мы остановились именно здесь?

Это одна из тех могил, которая отражает роковую дату Ваганьковского кладбища, 25 июля. Моя любовь началась с этой даты. В этот день родилась моя бабушка, а 25 июля 1980 года не стало Владимира Высоцкого. С учетом того, что три сына бабушки были поклонниками этого певца, ее день рождения всегда превращался в поминки Высоцкого. Со временем бабушки не стало, а потребность помянуть ее и Высоцкого осталась. Однажды шесть лет назад я пришла сюда в этот день, увидела стихийный торжественный концерт, посвященный Высоцкому, и влюбилась в это кладбище.

25 июля также является датой смерти Леонида Енгибарова. Он сломал все шаблоны и представления о том, как должен выглядеть клоун. Енгибаров был грустным клоуном и выходил с дырявым зонтиком в руках, как и изображен на памятнике.

Юлия настолько увлеченно рассказывает о надгробиях и судьбах захороненных там людей, что прохожие останавливаются и с увлечением слушают ее рассказ.

Давай поговорим в целом об экскурсоводах на кладбищах. Как построен бизнес, есть ли здесь конкуренция и войны между экскурсоводами?

Войны никакой нет, но недопонимание, конечно же, есть. Раньше были различные экскурсоводы, в том числе "черные". Такие люди не могут официально заниматься этой деятельностью, у них нет образования и даже морального права водить экскурсии. Они что-то знают, но зачастую придумывают и выдумывают. Теперь для того, чтобы стать экскурсоводом, нужно пройти обучение в несколько дней, сдать экзамен и получить аккредитацию. Причем экзамен сдается по конкретному кладбищу.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какой доход приносит эта работа?

Начинающий экскурсовод получает очень мало, потому что его еще не знают и не приглашают, зачастую на первых порах приходится работать бесплатно. А уже опытный, хороший экскурсовод в сезон может заработать от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. За лето можно накопить на приличную машину. Одна пешеходная экскурсия стоит от двух до пяти тысяч рублей. Есть более лакомые кусочки с экскурсиями на два-три дня, там один день может стоить 7-10 тысяч. В экскурсиях больше всего ценятся уникальность, престижность экскурсовода и то, чем он сможет удивить.

Что общего между коллегами-экскурсоводами на кладбище? Тяга к мистике?

Скорее всего, наоборот, экскурсоводы не любят мистику. Ее любят экскурсанты, им кажется, что на кладбище происходит что-то волшебное. Экскурсоводов объединяет тяга к исторической правде: мы сидим в архивах, изучаем документы, достаем наших архивариусов, исправляем ошибки в книгах, отсматриваем фильмы, разговариваем с родственниками и местными обитателями кладбища, выясняем детали. Нас больше интересует историческая достоверность.

Не видишь ничего предосудительного, чтобы фотографироваться рядом с могилами?

Очень часто я сталкиваюсь с мнением людей, что на кладбище фотографироваться нельзя. Когда изучала этот вопрос, даже интересовалась и у священников, насколько это поверье до сих пор действует. На Ваганьковском кладбище это давно уже стало архаичным, здесь можно и нужно фотографироваться. Очень многие могилы имеют надгробия в виде памятников, которые являются произведениями современного искусства в исполнении знаменитых скульпторов: Рукавишникова, Франгуляна и многих других.

Кладбище перестает быть просто местом скорби. Люди приходят сюда не только отдать дань памяти своим кумирам, но и полюбоваться скульптурами. Оно превращается в музей под открытым небом.

Про какие могилы туристы обычно спрашивают?

Рейтинг такой: где Высоцкий, где Миронов, где Тальков и где криминальный авторитет "Япончик"?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Могилами криминальных авторитетов до сих пор интересуются?

Среди нынешней молодежи романтика русской мафии имеет место быть. Может, ребята, которые приходят на могилу "Япончика" и не имеют отношения к криминальному миру, но есть очень много фильмов, рассказывающих о русской мафии, и очень много слухов об этом памятнике. Да и сам памятник настолько проникновенный, его делал Рукавишников. Он сумел изобразить так, что человек смотрит прямо нам в душу. Стоишь перед ним и думаешь, а действительно ли я все правильно сделал или нет?

Тут, кстати, один парень из Челябинска три месяца подряд жил на могиле. Ну как, приходил в девять часов утра, умывался под краником, раздевался до шорт и оттирал памятник. Ни с кем не контактировал, но я его супом накормила, тогда он рассказал, что приехал из Челябинска напитываться энергией, чтобы потом открыть бизнес в своем городе. Уж не знаю, сложилось ли у него в итоге или нет.

Расскажи о других необычных поклонниках, которые постоянно приходят на могилы к знаменитостям.

Я здесь много времени провожу, вижу этих людей и знакомлюсь с ними. Такие люди, не зная лично человека при жизни, начинают к нему относиться как к родному. Один из ярких примеров – Наталья Ивановна, которая приходит на могилу к Листьеву. Она рассказывает, что появление Влада Листьева на телевидении заставило ее, будучи тяжело больной, подняться с постели. Два раза в год она приходит на его могилу и записывает в тетрадку всех посетителей. Потом рассылает им СМС с информацией о встречах, посвященных памяти Влада, и напоминает, когда у него день рождения.

Очень часто люди собираются и знакомятся у могилы Есенина и "Соньки Золотой Ручки". Есть и те, которые туда приходят очень часто, например, Андрей Загорский (DJ Steklov), выступал в 90-е. Летом по воскресеньям приходит помянуть некоторых знаменитых личностей один патологоанатом по имени Дима. Проходит по могилам, а потом останавливается у Соньки, берет напиток и очень долго там сидит. Последние два месяца к "Соньке Золотой Ручке" приходит девушка – кредитный специалист, которая кормит и угощает напитками всех посетителей. Это очень популярный памятник: возможно, люди просят там фарту. Есть поверье, что, если у Соньки попросить что-то, связанное с удачей, обязательно поможет.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работает?

Не знаю, как это работает, но у нас был интересный случай. На одной из экскурсий девушка написала записку и положила рядом в ведерко. Она написала, что очень хочет, чтобы ее компании вернули долг пятилетней давности. Экскурсия закончилась, а через четыре часа она звонит и говорит: "Это невероятно! В субботу банки не работают, но мне пришла платежка!". Хотите – верьте, хотите – нет, но это работает, поэтому люди сюда приходят.

Были еще интересные случаи?

Обычно я на своих экскурсиях предлагаю людям попросить о чем-то батюшку Валентина Амфитеатрова (московский священник, с 1882 года – настоятель Кремлевского Архангельского собора. – Прим. ред.). Не у Соньки, которой там на самом деле нет, а у него.

Так, моя подруга очень хотела, чтобы ее мужа взяли на работу в Большой театр. Он оперный певец, приехал из Иркутска. В Большой театр и обычному зрителю-то не всегда легко попасть, а его через три месяца пригласили туда на работу после того, как жена у могилы батюшки попросила. Еще у меня на экскурсии была женщина, которая долгое время не могла получить работу в Москве в связи с очень узкой медицинской специализацией. Так ей прямо во время экскурсии позвонили, пригласили ее на работу, буквально через 20–30 минут после посещения этой могилы. Она так обрадовалась, что пригласила всю компанию из 15 человек в кафе пить кофе. Я этот эпизод тоже расценила как благословение меня на ведение экскурсий.

Расскажи о самых популярных байках на кладбище

Они есть, но я их считаю только байками. Одна из них о том, что могила Агласии Тиньковой якобы блуждает по кладбищу и находится то в одном месте, то в другом. А когда люди туда приходят, у них начинает болеть голова, якобы после этого они ничего не помнят, а потом могут очнуться в другом месте. Лично я считаю это только байкой, и даже подозреваю, кто ее придумал. Здесь действительно интуитивно очень сложно запомнить путь: иногда кажется, что вы идете на выход, а на самом деле двигаетесь в другую сторону. Это связано с тем, что деление на участки не перпендикулярное, как на всех других кладбищах.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какие вопросы чаще всего задают туристы?

Самый частый вопрос – какое самое старое захоронение? Сюда же можно отнести вопрос о древних захоронениях в виде гробов над землей: тогда спрашивают, человек находится внутри этого гроба или он под землей? Второй по популярности вопрос: "Вы замужем?" Я тренирую на него ответ, в последнее время с юмором могу сказать: "Я согласна!"

В этот момент мы с фотографом смеемся, но тут же назревает вопрос: а смеяться на кладбище можно?

Можно, главное не громко, чтобы не мешать другим. Я во время экскурсий всегда стараюсь показать, что здесь не только скорбь, но здесь находится наша благодарность.

Эти экскурсии нужны нам, живым. Я живым людям рассказываю о мертвых и стараюсь в людях возбудить желание прожить свою жизнь так, чтобы даже незнакомые люди приходили к тебе на могилу, чтобы ты очень полезно прожил свою жизнь.

Кого на Ваганьковском больше: туристов или людей, пришедших на могилы к родственникам?

Все-таки больше тех, кто приходит почтить память своих родственников. Здесь почти 50 гектаров и около 100 тысяч сохранившихся захоронений. Если люди идут с авоськами – значит к родственникам. А туристов можно сразу узнать у входа: они либо смотрят карту, либо взгляд ищущий, либо они идут сразу к Высоцкому. И без цветов.

Ты общаешься с родственниками захороненных знаменитостей?

Мы стараемся очень чутко относится к тому, что они хотели бы донести. Кто-то хочет, чтобы люди ходили на могилы, кто-то не хочет лишней шумихи, кто-то просит транслировать позицию семьи. Мы стараемся делать так, как они говорят. Если мне нужно узнать позицию семьи какого-то человека, я могу написать в соцсети и получить ответы на все свои вопросы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тебе кто-то снится из похороненных здесь?

Нет. Но меня довольно часто спрашивают, как вы работаете на кладбище? Я отвечаю, а как вы на Красную площадь ходите? Там похоронен Ленин в Мавзолее, Брежнев со Сталиным за Мавзолеем, в самой Кремлевской стене есть захоронения (например, Гагарин), а справа и слева от Мавзолея находится братская могила революционеров, 200 с лишних гробов там. Это первое по престижности кладбище в Москве, об этом мало кто помнит.

А твои родственники где похоронены?

Мои родственники похоронены в Пензе, я там редко бываю. Моя мама просила не приходить к ней на кладбище, она придерживалась философии, что от человека после смерти ничего не остается, он просто сгнивает. Она завещала вспоминать ее, когда я ем что-нибудь вкусненькое. Если у меня появляется душевная потребность, я могу прийти на могилу к Валентину Амфитеатрову. Иногда, когда вспоминаю о маме, прихожу на Кузьминское кладбище, там похоронены родители Аллы Пугачевой. Моя мама очень любила Аллу Пугачеву, и я там чувствую себя достаточно хорошо.

Что изменилось в твоей жизни за полтора года работы экскурсоводом?

У меня появилось четкое понимание, что я занимаюсь своим делом. Я поняла, что хочу изучать Ваганьковское кладбище и планирую делать это до конца жизни. Самый главный экзамен я сдавала папе – это мой главный цензор. Изначально он был против, чтобы я бросала престижную профессию в торговле, но, побывав на моей экскурсии, он оказался в восторге и поддержал меня в выборе.

А вообще глобальная цель – написать книгу и путеводитель по Ваганьковскому кладбищу. Я уже прорабатывала эту идею, приложение, хотя мои коллеги меня остановили, боясь, что мы все останемся без работы.

Но я от своей цели не откажусь, сейчас собираю информацию для написания книги, посещаю конференции некрополистов. Как только найду команду единомышленников, создам приложение и путеводитель. А уж без работы мы не останемся, ведь рассказ живого человека никто не заменит.