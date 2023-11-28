Главное – не затягивать: какие налоги надо уплатить до 1 декабря 2023 года

Гражданам России до 1 декабря следует уплатить налоги на имущество, которое им принадлежало в 2022 году. Речь в том числе идет о земельных участках, квартирах, дачах, а также гаражах, автомобилях и прочей собственности. Рассказываем, как и где это можно сделать и что будет, если допустить просрочку.



За что начисляют налоги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне до 1 декабря включительно должны уплатить несколько налогов. К ним относятся следующие:

на имущество физических лиц;

транспортный;

земельный;

НДФЛ (касается доходов, с которых он не был удержан).

Как получить налоговое уведомление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таким образом, это затрагивает собственников земельных участков, автомобилей, дач, квартир и гаражей, а также прочего имущества, которым россияне владели в 2022 году. Если оно было продано в этом году, то все равно придется закрыть налоги за прошлогодний период. При этом тем, кто недавно обзавелся новой собственностью, платить ничего не надо. Если она была куплена в 2023 году, то налоги на нее придут только в 2024-м.

Налоговое уведомление, где указаны все начисления и платежные реквизиты, высылают россиянам не позже чем за 30 дней до даты оплаты. В электронной форме документ можно получить через сервис ФНС "Личный кабинет налогоплательщика". Кроме того, с лета этого года уведомления поступают и на портале "Госуслуги". Тем, кто не имеет доступа к указанным сервисам, их направят заказным письмом по почте.

Документ не высылают, если сумма начисленных налогов менее 100 рублей или в случае, если гражданин имеет льготы. Наличие прав на них можно проверить на сайте ФНС. Если таковых нет, а уведомление на оплату налога не пришло, об этом надо сообщить в ответственный орган.



Как уплатить налоги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Погасить начисления легко, даже не выходя из квартиры. Для этого можно, например, воспользоваться сервисами ФНС "Личный кабинет налогоплательщика" или "Уплата налогов и пошлин". Кроме того, для тех же целей предусмотрено мобильное приложение "Налоги ФЛ". Также закрыть начисления получится через портал "Госуслуги". Еще один вариант – при помощи онлайн-сервисов банков.

Если по какой-либо причине перечисленные способы не подходят, то вопрос можно решить и очно. Например, уплатить налоги в банке, на почте, в кассах местных администраций, а также в предоставляющих такие услуги МФЦ.



Что будет, если не уплатить налоги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если вовремя не уплатить налоги, то уже с первого дня просрочки (с 2 декабря) начнут начисляться пени. Кроме того, налоговый орган направит должнику требование погасить просроченные платежи. Если налогоплательщик никак не отреагирует, то вопрос будет решаться через суд.

Тогда взысканием долга займутся уже судебные приставы. Они могут, например, заблокировать нарушителю банковский счет. Также арестовать имущество и принудительно его реализовать.

