Иммунолог оценил опасность нового штамма Конго-крымской геморрагической лихорадки

Российские ученые выявили на юге страны новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе клеща или при контакте с зараженным домашним скотом. Разбираемся, насколько опасен новый штамм.



Предстоит детально изучить

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Исследование вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России проводили ученые из Ставрополя, Москвы и Санкт-Петербурга. О результатах работы рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.

Инфекция встречается в африканских, ближневосточных и азиатских странах, а также на Балканах и на юге европейской части РФ. Основные переносчики заболевания – клещи и зараженный после укуса этих паразитов домашний скот. Кроме того, инфекция способна передаваться от человека к человеку. Заражение происходит в результате тесного контакта с кровью и иными биологическими жидкостями больного.





пресс-службе Сеченовского университета Один из основных и серьезнейших симптомов лихорадки – кровоизлияния, геморрагия. Инфекция распространяется стремительно, в тяжелых случаях после пяти дней болезни может развиться внезапная печеночная или легочная недостаточность. Смерть наступает в 30% случаев, причем уже на второй неделе болезни.

Исследуя штаммы в российских регионах, специалисты обнаружили, помимо линий "Европа-1" и "Африка-3", абсолютно новую – "Европа-3". По данным ученых, в зависимости от варианта вируса варьируется и тяжесть заболевания. В частности, при заражении линией "Европа-1" повышается риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и летального исхода.

Отмечается, что новый штамм "Европа-3" необходимо детально изучить, чтобы оценить его генетическое разнообразие, патогенность, а также карту распространения в РФ. При этом в Роспотребнадзоре заверили, что россиянам не о чем беспокоиться.





Александр Семенов руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит... повода для ажиотажа, мягко говоря, нет.

Семенов пояснил, что поскольку ККГЛ представляет собой природно-очаговое заболевание, то заражения фиксируются ежегодно: люди выезжают за город, где их могу укусить инфицированные клещи.

"В отличие от КВЭ (клещевой вирусный энцефалит. – Прим. ред.), фиксируются единичные случаи заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой, но это инфекция, за которой мы следим, изучаем", – подчеркнул эксперт.



"Не несет дополнительной угрозы"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 отметил, что Конго-крымская геморрагическая лихорадка – очень опасное и достаточно распространенное заболевание в мире.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог По оценкам, регистрируется до 15 тысяч случаев ежегодно. В Африке, Азии, в некоторых европейских странах, преимущественно балканских, плюс Греция, единичные случаи в Испании. В России выявляется чуть меньше 100 случаев в год. Из тех, кто попадает в больницу, умирает примерно треть.

Однако выявление нового штамма не свидетельствует о дополнительной опасности, продолжает эксперт. Говорить о том, что сезон Конго-крымской геморрагической лихорадки в этом году протекает аномально, не приходится.

"Обнаружение новых штаммов свидетельствует об эволюции вируса, что он очень генетически разнообразен, что могли быть завозы с других территорий", – объясняет иммунолог.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог Выявление новой линии является важным событием для науки, эпидемиологии и понимания вируса, но ничего особенного с точки зрения клинической практики нам не добавляет и точно не несет дополнительной угрозы для населения.

По словам Крючкова, от ККГЛ не существует вакцины и специфического лечения. Но это не значит, что заболевание неизлечимо. При терапии применяют препараты, которые предотвращают свертываемость крови, снижают интоксикационный синдром и температуру тела. Это позволяет снизить риск летальных исходов.

