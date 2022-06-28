Иммунолог оценил опасность нового штамма Конго-крымской геморрагической лихорадки

Российские ученые выявили на юге страны новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Это острое инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе клеща или при контакте с зараженным домашним скотом. Разбираемся, насколько опасен новый штамм.
Предстоит детально изучить
Исследование вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России проводили ученые из Ставрополя, Москвы и Санкт-Петербурга. О результатах работы рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.
Инфекция встречается в африканских, ближневосточных и азиатских странах, а также на Балканах и на юге европейской части РФ. Основные переносчики заболевания – клещи и зараженный после укуса этих паразитов домашний скот. Кроме того, инфекция способна передаваться от человека к человеку. Заражение происходит в результате тесного контакта с кровью и иными биологическими жидкостями больного.
Исследуя штаммы в российских регионах, специалисты обнаружили, помимо линий "Европа-1" и "Африка-3", абсолютно новую – "Европа-3". По данным ученых, в зависимости от варианта вируса варьируется и тяжесть заболевания. В частности, при заражении линией "Европа-1" повышается риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и летального исхода.
Отмечается, что новый штамм "Европа-3" необходимо детально изучить, чтобы оценить его генетическое разнообразие, патогенность, а также карту распространения в РФ. При этом в Роспотребнадзоре заверили, что россиянам не о чем беспокоиться.
Семенов пояснил, что поскольку ККГЛ представляет собой природно-очаговое заболевание, то заражения фиксируются ежегодно: люди выезжают за город, где их могу укусить инфицированные клещи.
"В отличие от КВЭ (клещевой вирусный энцефалит. – Прим. ред.), фиксируются единичные случаи заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой, но это инфекция, за которой мы следим, изучаем", – подчеркнул эксперт.
"Не несет дополнительной угрозы"
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 отметил, что Конго-крымская геморрагическая лихорадка – очень опасное и достаточно распространенное заболевание в мире.
Однако выявление нового штамма не свидетельствует о дополнительной опасности, продолжает эксперт. Говорить о том, что сезон Конго-крымской геморрагической лихорадки в этом году протекает аномально, не приходится.
"Обнаружение новых штаммов свидетельствует об эволюции вируса, что он очень генетически разнообразен, что могли быть завозы с других территорий", – объясняет иммунолог.
По словам Крючкова, от ККГЛ не существует вакцины и специфического лечения. Но это не значит, что заболевание неизлечимо. При терапии применяют препараты, которые предотвращают свертываемость крови, снижают интоксикационный синдром и температуру тела. Это позволяет снизить риск летальных исходов.