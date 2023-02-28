Тюльпаны, розы, гиацинты: сколько москвичи потратят на букет к 8 Марта в 2023 году

Средний чек на покупку букета к 8 Марта вырастет на 10–12% по сравнению с 2022 годом, посчитали аналитики. Разбираемся, во сколько обойдутся цветы и что чаще всего выбирают москвичи.
Ежегодный рост
Накануне Международного женского дня цветы традиционно дорожают из-за увеличения спроса. В начале марта 2022 года цена по сравнению с февралем увеличилась на 32% и достигла 2 670 рублей, посчитали аналитики "Чек индекса". По их мнению, к грядущему празднику букет будет стоить около 2 950 рублей – это на 10% больше, чем годом ранее.
Тренд на подорожание цветов специалисты увидели еще в первой половине февраля 2023-го. Тогда россияне тратили на букеты около 2 230 рублей. В прошлом году цена в этот период была на 10% меньше – средний чек составлял 2 027 рублей.
Тюльпаны в тренде
За три тысячи рублей можно купить красивый букет, например, из 25 тюльпанов. Об этом Москве 24 рассказала владелица цветочного магазина Екатерина Комкова.
Помимо обычных роз, выросла стоимость и пионовидных, маттиол, лизиантусов – примерно на 40%. Чем реже и экзотичнее вид, тем больше увеличивается чек на него, отметила Комкова.
Эксперт подчеркнула, что одними из самых популярных остаются тюльпаны – они не сильно поднимаются в цене и долго хранятся. Также к Международному женскому дню клиенты часто выбирают мимозу, гиацинты, нарциссы, добавила она.
Не менее удачные варианты на 8 Марта – хризантемы, альстромерия, эквадорские розы и герберы. Эти растения долго стоят, однако за ними нужно правильно ухаживать, рассказала Москве 24 владелица цветочного салона Елена Золотарева.
"Рядом с букетом не должно быть сквозняка или горячей батареи. Также не стоит хранить его около фруктов или овощей. Они выделяют этилен, что приводит к быстрому увяданию бутонов", – посоветовала Золотарева.
Кроме того, в момент покупки важно упаковать цветы в плотную, теплую бумагу, что позволит защитить их от минусовой температуры. Если букет замерзнет, бутоны могут почернеть буквально на следующий день, заключила Золотарева.