Тюльпаны, розы, гиацинты: сколько москвичи потратят на букет к 8 Марта в 2023 году

Средний чек на покупку букета к 8 Марта вырастет на 10–12% по сравнению с 2022 годом, посчитали аналитики. Разбираемся, во сколько обойдутся цветы и что чаще всего выбирают москвичи.



Ежегодный рост

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Накануне Международного женского дня цветы традиционно дорожают из-за увеличения спроса. В начале марта 2022 года цена по сравнению с февралем увеличилась на 32% и достигла 2 670 рублей, посчитали аналитики "Чек индекса". По их мнению, к грядущему празднику букет будет стоить около 2 950 рублей – это на 10% больше, чем годом ранее.

Тренд на подорожание цветов специалисты увидели еще в первой половине февраля 2023-го. Тогда россияне тратили на букеты около 2 230 рублей. В прошлом году цена в этот период была на 10% меньше – средний чек составлял 2 027 рублей.

Тюльпаны в тренде

За три тысячи рублей можно купить красивый букет, например, из 25 тюльпанов. Об этом Москве 24 рассказала владелица цветочного магазина Екатерина Комкова.





Екатерина Комкова владелица цветочного магазина Сборные букеты с розами в такую стоимость будут чуть более скудными. Эти цветы значительно выросли в цене к 8 Марта – примерно на 30–40% от закупочной стоимости. Мы уже получили прайс на праздники. Соответственно, владельцы магазинов скоро начнут корректировать ценники.

Помимо обычных роз, выросла стоимость и пионовидных, маттиол, лизиантусов – примерно на 40%. Чем реже и экзотичнее вид, тем больше увеличивается чек на него, отметила Комкова.

Эксперт подчеркнула, что одними из самых популярных остаются тюльпаны – они не сильно поднимаются в цене и долго хранятся. Также к Международному женскому дню клиенты часто выбирают мимозу, гиацинты, нарциссы, добавила она.

Не менее удачные варианты на 8 Марта – хризантемы, альстромерия, эквадорские розы и герберы. Эти растения долго стоят, однако за ними нужно правильно ухаживать, рассказала Москве 24 владелица цветочного салона Елена Золотарева.





Елена Золотарева владелица цветочного салона Чтобы цветы как можно дольше вас радовали, необходимо обрезать их перед тем, как поставить в вазу. Делать это нужно исключительно ножом или секатором, не ножницами.

"Рядом с букетом не должно быть сквозняка или горячей батареи. Также не стоит хранить его около фруктов или овощей. Они выделяют этилен, что приводит к быстрому увяданию бутонов", – посоветовала Золотарева.

Кроме того, в момент покупки важно упаковать цветы в плотную, теплую бумагу, что позволит защитить их от минусовой температуры. Если букет замерзнет, бутоны могут почернеть буквально на следующий день, заключила Золотарева.