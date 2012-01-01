Врач Нечаев рассказал, в каких случаях необходимо УЗИ

Ультразвуковые исследования помогают увидеть развитие патологий во многих органах, в том числе печени и желчном пузыре, но назначают его не всегда. В каких случаях метод диагностики наиболее информативен, рассказал в программе "Доктор 24" заведующий Центром комплексной диагностики Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Валентин Нечаев.

Безопасность УЗИ

УЗИ – один из самых распространенных и доступных методов диагностики в медицине. Он позволяет увидеть то, что скрыто от глаз, и применим к любой части тела. Плюс этот метод действительно безопасен, заверил Валентин Нечаев.



Валентин Нечаев заведующий Центром комплексной диагностики Городской клинической больницы им. С.С. Юдина На сегодняшний день никаких доказательств вреда ультразвука для человека нет, поэтому мы считаем, что это полностью безопасный метод исследования.

Более того, УЗИ рекомендовано проходить беременным женщинам на определенных сроках, чтобы исключить патологии в развитии плода, добавил он.

Показания к исследованию

Врачи не всегда назначают пациентам УЗИ, так как для него нужны показания, как и для любого другого метода диагностики. Например, способ эффективен для исследования сосудов, сердца и внутренних органов, но менее информативен для костной системы.



Валентин Нечаев заведующий Центром комплексной диагностики Городской клинической больницы им. С.С. Юдина С точки зрения исследования щитовидной железы это наиболее информативный способ. Есть международная классификация, которая позволяет выявить риски развития рака, те или иные признаки органа, оценить форму, структуру, наличие узловых образований и в дальнейшем уже определиться с тактикой лечения.

В случаях с патологиями щитовидки также могут понадобиться дополнительные анализы на гормоны или биопсия (забор клеток – Прим. ред.) узла, чтобы выявить злокачественные клетки, добавил Нечаев.

"Также УЗИ – самый первый метод исследования печени, который нам позволит выявить те или иные очаговые изменения, заподозрить их наличие. Если мы уже их обнаружили, то в дальнейшем можно рекомендовать проведение компьютерной либо магнитно-резонансной томографии, чтобы точно понимать, что это за очаговые изменения", – пояснил он.

Помимо этого, ультразвуковое исследование хорошо распознает камни в желчном пузыре. Иногда их находят случайно, потому что образования не всегда сопровождаются симптомами. Однако после этого орган нередко удаляют, чтобы предотвратить развитие холецистита – воспалительного поражения стенки желчного пузыря.