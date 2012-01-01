Врач Нечаев рассказал, в каких случаях необходимо УЗИ

Ультразвуковые исследования помогают увидеть развитие патологий во многих органах, в том числе печени и желчном пузыре, но назначают его не всегда. В каких случаях метод диагностики наиболее информативен, рассказал в программе "Доктор 24" заведующий Центром комплексной диагностики Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Валентин Нечаев.
Безопасность УЗИ
УЗИ – один из самых распространенных и доступных методов диагностики в медицине. Он позволяет увидеть то, что скрыто от глаз, и применим к любой части тела. Плюс этот метод действительно безопасен, заверил Валентин Нечаев.
Более того, УЗИ рекомендовано проходить беременным женщинам на определенных сроках, чтобы исключить патологии в развитии плода, добавил он.
Показания к исследованию
Врачи не всегда назначают пациентам УЗИ, так как для него нужны показания, как и для любого другого метода диагностики. Например, способ эффективен для исследования сосудов, сердца и внутренних органов, но менее информативен для костной системы.
В случаях с патологиями щитовидки также могут понадобиться дополнительные анализы на гормоны или биопсия (забор клеток – Прим. ред.) узла, чтобы выявить злокачественные клетки, добавил Нечаев.
"Также УЗИ – самый первый метод исследования печени, который нам позволит выявить те или иные очаговые изменения, заподозрить их наличие. Если мы уже их обнаружили, то в дальнейшем можно рекомендовать проведение компьютерной либо магнитно-резонансной томографии, чтобы точно понимать, что это за очаговые изменения", – пояснил он.
Помимо этого, ультразвуковое исследование хорошо распознает камни в желчном пузыре. Иногда их находят случайно, потому что образования не всегда сопровождаются симптомами. Однако после этого орган нередко удаляют, чтобы предотвратить развитие холецистита – воспалительного поражения стенки желчного пузыря.