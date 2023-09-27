Традиции, пост и приметы погоды: главное о Воздвижении Креста Господня

27 сентября православные христиане отмечают один из 12 важнейших церковных праздников – Воздвижение Креста Господня, или же Крестовоздвижение. История, традиции и приметы погоды, связанные с этим днем, – в материале Москвы 24.



Смысл праздника

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одна из важнейших для православных христиан дат связана с легендой об обретении креста, на котором был казнен Иисус. Согласно преданию, в 326 году Елена – мать римского императора Константина – отправилась в Иерусалим на поиск этой святыни. Она возглавила раскопки на Голгофе, и в итоге были обнаружены три креста – Иисуса Христа и двух распятых вместе с ним разбойников.

Но нужно было понять, на каком именно распяли Сына Божьего. Писание гласит, что для этого их поочередно приложили к тяжелобольному человеку и после прикосновения к одному из них он исцелился. Также есть предание, что мимо Голгофы шла похоронная процессия – кресты по очереди приложили к усопшему, и, соприкоснувшись с одним из них, он воскрес.

Обретенную святыню выставили на поклонение, а император Константин велел построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова, также известный как храм Гроба Господня. После этих событий и начали отмечать Крестовоздвижение.



Традиции

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В этот день в православных церквях проходят праздничные службы. Причем во время утрени Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре. Основным событием литургии становится торжественный вынос Креста в центр собора. Прихожане целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Крест лежит на аналое (подставка для икон или богослужебных книг) до 4 октября – дня отдания Воздвижения.

На Крестовоздвижение христиане соблюдают строгий пост: под запретом мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Однако разрешается добавлять в пищу растительное масло.



Приметы погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Руси этот праздник считался последним днем бабьего лета и знаменовал начало осени. Существует поговорка: вздвиженье осень зиме навстречу двигает.

Также есть немало примет, связанных с погодой. К примеру, если в этот день дует сильный северный ветер – следующее лето будет жарким. Утренние заморозки сулят раннюю зиму, а если на Крестовоздвижение стоит теплая погода, значит, она сохранится аж до Покрова – 14 октября.